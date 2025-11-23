Lando Norris keek na de GP van Las Vegas met een lach, maar vooral ook met gemengde gevoelens terug op zijn start van de race, waarin hij een cruciale fout maakte en de leiding moest afstaan aan de latere winnaar Max Verstappen. “Ik heb Max laten winnen”, grapte hij. “Ik wilde er een show van maken, daarom zijn we per slot van rekening in Las Vegas, toch?”

Daarna serieus: “Ik remde te laat in de eerste bocht, het was mijn fout. Ik was te agressief en daar heb ik een hoge prijs voor betaald. Het was niet mijn beste race. Maar als iemand wint met twintig seconden voorsprong dan heeft hij gewoon een betere prestatie geleverd. Ik ben gelukkig toch nog tweede geworden, dat is belangrijk voor het WK. Dus ik ben niet heel erg teleurgesteld. Het was een leuke en uitdagende race.”

Met nog twee races en een sprintrace te gaan leidt Norris met 30 punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri. Het gat met Max Verstappen bedraagt 42 punten.

