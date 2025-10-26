Lando Norris was als een kind zo blij met zijn eerste overwinning ooit in Mexico, maar wat betreft de titelstrijd blijft de Engelsman koel. De McLaren-coureur zei na afloop van zijn zege dat hij zich niet rijk rekent na de dominante zege waarmee hij de leiding in het WK overnam.

“Wat een een race”, jubelde Norris naderhand in een eerste reactie in Mexico-Stad. Hij won uiteindelijk met een voorsprong van 32 seconden op nummer twee Charles Leclerc, met daar weer kort achter Max Verstappen. “Ik kon goed focussen op wat ik moest doen, voor mij was het recht toe, recht aan, mede dankzij een goede start. De eerste ronde verliep zonder problemen en daarna kon ik mijn ding doen.”

De overwinning was niet alleen terecht, het betekende ook dat Norris de leiding in het WK over heeft genomen van teamgenoot Oscar Piastri. Die werd vijfde. Toch laat Norris zich naar eigen zeggen niet gek maken, de voorsprong bedraagt ook maar één punt. “Ik moet mijn kop erbij houden en bekijk het weekend voor weekend.”

