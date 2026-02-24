Regerend wereldkampioen Lando Norris trok begin deze week de aandacht door zijn uitspraken tijdens een McLaren-evenement in Londen. Voor eigen publiek kreeg de 26-jarige coureur de vraag wat hij verwacht van Lewis Hamilton in het aankomende F1-seizoen; de gevierde Brit kende vorig jaar immers een teleurstellend seizoen bij Ferrari. Norris wees direct op de zeven titels die Hamilton in het verleden heeft veroverd, al hadden dat er volgens hem eigenlijk acht moeten zijn.

Lando Norris en Zak Brown werden in het bijzijn van de papaya army gevraagd naar hun verwachtingen voor 2026. Daarbij kwam ook Lewis Hamilton ter sprake. Na een eerste seizoen zonder podiumplaatsen voor de zevenvoudig wereldkampioen bestaan er veel vraagtekens rond zijn competitiviteit. “Hij heeft niet zomaar zeven titels gewonnen”, begon Norris. Aangemoedigd door het publiek voegde hij eraan toe: “Dat hadden er natuurlijk acht moeten zijn.”

Norris verwees daarmee naar de controversiële ontknoping van het seizoen 2021. Tijdens de slotrace lag een achtste titel voor Hamilton binnen handbereik, maar door een late safetycar kantelde het kampioenschap en ging Max Verstappen er met de hoofdprijs vandoor. Inmiddels heeft de Nederlander vier titels op zijn naam staan en wordt regerend kampioen Norris gezien als zijn nieuwe rivaal. Toch sluit de Brit niet uit dat hij ooit samen met de Red Bull-coureur in één team wil rijden.

Met Verstappen in één team

Niet veel later kreeg hij de vraag met wie hij nog eens een team zou willen vormen. Norris noemde direct Fernando Alonso en Lewis Hamilton, meervoudig wereldkampioenen van weleer. “En Sainz, niet waar?”, vulde Zak Brown aan. De Spanjaard reed tussen 2019 en 2020 al naast Norris bij McLaren; de twee hielden er een hechte vriendschap aan over. “Carlos is ook een goede, inderdaad”, antwoordde Norris. “Maar Max zou ik ook graag nog eens als teamgenoot willen”, voegde hij eraan toe. Dat leidde tot luid gejoel in het publiek. Bekijk beelden van het evenement hieronder:

