Lando Norris en Max Verstappen moeten richting het nieuwe Formule 1-seizoen diep in de buidel tasten. Naar verluidt zijn beide coureurs de FIA meer dan één miljoen euro verschuldigd om überhaupt deel te mogen nemen aan de koningsklasse. Dit zijn de kosten voor het verlengen van hun superlicentie, het rijbewijs dat nodig is om in Melbourne aan de start te verschijnen. De prijs wordt gebaseerd op de resultaten van het voorgaande seizoen.

In het seizoen 2025 vochten Lando Norris en Max Verstappen, samen met Oscar Piastri, een zinderende titelstrijd uit. Uiteindelijk trok de Brit aan het langste eind: met een voorsprong van slechts twee WK-punten op de Nederlander veroverde hij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Met het oog op 2026, en het nieuwe seizoen dat in maart van start gaat, behoren beide coureurs opnieuw tot de favorieten.

Dure superlicenties

Voor het zover is, moeten alle coureurs echter eerst hun FIA-superlicentie vernieuwen. Daaraan hangt, zoals bij vrijwel alles in de Formule 1, een stevig prijskaartje. Iedere coureur betaalt in 2026 een vaste basisbijdrage van 11.842 euro. Daarbovenop wordt 2.392 euro in rekening gebracht voor elk WK-punt dat in 2025 werd gescoord. Voor de topcoureurs rijzen de bedragen daardoor al snel de pan uit. Lando Norris en Max Verstappen, die beiden ruim 400 punten verzamelden, moeten meer dan één miljoen euro betalen om in 2026 deel te mogen nemen. Oscar Piastri blijft met 410 punten nipt onder die grens.

Overigens hoeven de coureurs zelf de portemonnee niet te trekken. In alle gevallen wordt de rekening voor de superlicentie voldaan door het team. Daardoor zijn sommige renstallen aanzienlijk goedkoper uit. Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt in de Formule 1, hoeft voor de superlicenties van Sergio Pérez en Valtteri Bottas slechts het basisbedrag over te maken. Ook bij Alpine blijft de schade beperkt. Franco Colapinto scoorde vorig jaar geen WK-punten, waardoor het rijbewijs van de Argentijn ‘slechts’ 11.842 euro kost.

Inschrijfgeld per coureur

Coureur WK-punten Inschrijfgeld Lando Norris 423 € 1.023.658 Max Verstappen 421 € 1.018.874 Oscar Piastri 410 € 999.562 George Russell 319 € 774.890 Charles Leclerc 242 € 590.706 Lewis Hamilton 156 € 384.994 Kimi Antonelli 150 € 370.642 Alexander Albon 73 € 184.458 Carlos Sainz 64 € 164.930 Fernando Alonso 56 € 145.794 Nico Hülkenberg 51 € 133.834 Isack Hadjar 51 € 133.834 Oliver Bearman 41 € 109.014 Liam Lawson 38 € 102.738 Esteban Ocon 38 € 102.738 Lance Stroll 33 € 90.778 Pierre Gasly 22 € 64.466 Gabriel Bortoleto 19 € 57.290 Franco Colapinto 0 € 11.842 Arvid Lindblad N.v.t. € 11.842 Sergio Pérez N.v.t. € 11.842 Valtteri Bottas N.v.t. € 11.842

