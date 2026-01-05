Alex Albon kan tevreden terugkijken op het afgelopen Formule 1-seizoen. Tegen zijn eigen verwachtingen in maakte Williams een gigantische inhaalslag ten opzichte van voorgaande jaren. Teamgenoot Carlos Sainz belandde meermaals op het podium, terwijl het team meer punten vergaarde dan in de zeven voorgaande seizoenen bij elkaar. Albon blikt terug op een ‘geweldig’ jaar en zoekt naar verklaringen voor deze doorbraak.

Voor Alex Albon werd al snel duidelijk dat Williams in 2025 een competitief seizoen tegemoet zou gaan. Tijdens de openingsrace in Australië eindigde de Brits-Thaise coureur prompt op de vijfde plaats, een resultaat waar hij in eerdere seizoenen slechts van kon dromen. Het raceweekend in Melbourne was dan ook het meest memorabel voor Albon. “Ik ben het meest trots op de eerste race van het jaar”, reflecteerde hij tegenover F1.com. “Dat ligt misschien voor de hand, maar op dat moment was het mijn beste resultaat ooit voor het team.” De 29-jarige coureur zou later nog meerdere keren op P5 eindigen.

Het resultaat kwam als een verrassing voor het hele team, aldus Albon. “Het zorgde voor een fantastische seizoensstart”, vervolgde hij. “Ik herinner me nog – volgens mij reed ik toen op de vierde plaats – dat ik dacht: ‘Dit gaat nooit meer gebeuren.’ Maar uiteindelijk is het nog een paar keer gelukt.” Hij benadrukte de goede sfeer binnen het team en de cruciale rol van teambaas James Vowles. “Onze cultuur heeft dit seizoen het verschil gemaakt”, stelde hij. “James verdient daar enorm veel lof voor.”

‘Geen ego’s binnen Williams’

“Er heerst een oprechte openheid binnen Williams“, legde Albon uit. “Iedereen is bereid om te leren en te verbeteren. Er is geen sprake van ego’s. Ik wil niet zeggen dat dat bij andere teams wel zo is, maar ik denk wel dat dit iets heel belangrijks is. We zijn positief en de energie is geweldig. Dat drijft dit team vooruit.” Persoonlijk beleefde Albon een ‘geweldig’ jaar, zo concludeerde hij. “Hier hebben we vier jaar lang naartoe gewerkt. Het feit dat we vijfde zijn geworden bij de constructeurs laat zien dat we onderweg zijn om een topteam te worden.”

“Er liggen nog vele jaren voor ons”, besloot Albon strijdlustig. “Ik denk dat het verschil tussen de tiende en de vijfde plaats kleiner is dan het verschil tussen de vijfde en de eerste plaats, qua prestaties en ambities. Maar ik ben trots op het team, trots op mezelf en klaar voor volgend jaar.” Williams scoorde dit seizoen voor het eerst sinds 2016 meer dan honderd WK-punten. Vijf jaar geleden eindigde het team nog puntloos onderaan in het klassement.

