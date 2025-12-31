Volgens Alexander Albon is de winterstop van de Formule 1 veel te kort. De Williams-coureur heeft namelijk naar eigen zeggen maar zeven dagen echt vrij in de maand december, voordat in januari alweer het voorseizoen begint. Omdat in 2026 een heel nieuw reglement van kracht gaat, beginnen de coureurs het seizoen bovendien met extra druk. ‘Het wordt zwaar’, voorziet Albon alvast.

Alexander Albon heeft een succesvol jaar met Williams achter de rug, en sloot deze af met 73 punten en een achtste plaats in het coureurskampioenschap. De Britse Thai werd op de voet gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz, die in zijn debuutjaar voor de Britse renstal 64 WK-punten pakte. Het leverde Williams daarnaast ook een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap op, achter de vier topteams.

‘Maar zeven dagen vrij’

Het seizoen was echter lang, 24 races, en volgens Albon krijgt de Formule 1 tijdens de winterstop niet lang genoeg de tijd om te pauzeren én zich voor te bereiden op het 2026-seizoen. “Het is eerlijk gezegd wreed”, zegt de Williams-coureur zelf in Abu Dhabi over de lengte van de winterstop. “Ik denk dat ik uiteindelijk zeven dagen vrij heb. We zijn volgende week klaar, we doen later volgende week nog iets, we hebben kerstfeestjes en dat soort dingen, en dan gaan we naar de fabriek.”

LEES OOK: Norris vergelijkt zijn McLaren-teamgenoten: ‘Oscar daagde me het meest uit’

“Dan ga ik zeven dagen weg, kom ik terug, vier ik Kerstmis met mijn familie en op 27 december begin ik aan mijn trainingskamp”, somt Albon zijn rooster verder op. “Op 5 januari en 6 januari zijn we weer terug in de fabriek. Dus ja, er is niet veel tijd om uit te rusten.” Daarnaast staat de Formule 1 aan de vooravond van de invoering van ingrijpend reglementswijzigingen. Volgens Albon brengt dat ook voor alle coureurs extra druk met zich mee.

“Ik denk dat energiebeheer volgend jaar heel belangrijk zal zijn”, legt hij verder uit. “Ik denk dat de teams daar echt rekening mee zullen moeten houden. We moeten heel principieel zijn in hoe we het jaar ingaan. Het wordt namelijk druk met testen en druk met zo’n korte omlooptijd. Dus ja, het wordt zwaar”, sluit Albon af.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)