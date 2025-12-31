Lando Norris onthult van welke teamgenoot hij het meest heeft geleerd in zijn jaren bij McLaren tot nu toe. De Brit was in 2025 voor het eerst in een titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri verwikkeld, en de Australiër is dan ook de coureur waardoor Norris – meer dan bij oud-teamgenoten Carlos Sainz en Daniel Riccardo – boven zichzelf moest uitstijgen.

Lando Norris pakte in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Zowel teamgenoot Oscar Piastri als Max Verstappen vormde tot en met de laatste race van het seizoen nog een gevaar voor de titeldroom van de Brit. Norris geeft toe dat het niet makkelijk was om met een teamgenoot in een titelstrijd verwikkeld te zijn.

LEES OOK: Domenicali adviseert Norris als kersverse wereldkampioen: ‘Blijf lachen’

“Soms worstelde ik echt in mijn gevecht met Oscar, en Oscar heeft ongelooflijk goed werk geleverd”, zei Norris tegen de media. De McLaren-coureur benadrukte dat de afgelopen drie jaar hem naar een hoger niveau hebben getild, mede dankzij de Australiër. “Ik ben blij dat ik Oscar de afgelopen drie jaar als teamgenoot heb gehad, want hoewel hij nog veel minder ervaring heeft dan ik, heb ik veel van hem geleerd en heeft hij me vaak overtroffen. Ik heb veel van hem kunnen leren en zonder dat zou ik niet de coureur zijn die ik nu ben.”

Teamgenoten

Piastri is echter niet de enige teamgenoot die Norris heeft gehad. Eerder zaten Carlos Sainz en Daniel Ricciardo ook in het tweede McLaren-stoeltje. “Natuurlijk had ik ook andere teamgenoten – Carlos, Daniel – de afgelopen jaren. Maar Oscar heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer boven mezelf moest uitstijgen. Meer dan ik ooit eerder heb gedaan. Omdat hij halverwege het seizoen beter presteerde dan ik en consequent beter werk leverde. Ik denk dat mensen niet begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om teamgenoten te hebben die strijden om een wereldkampioenschap.”

LEES OOK: Coulthard neemt 2026-reglement onder de loep: ‘Hele andere manier van racen’

Norris gaf toe dat het titelgevecht tegen Piastri onvermijdelijke nadelen met zich meebracht. “En we halen punten van elkaar af. We maken ons leven moeilijker. Strategie is altijd moeilijker”, vervolgde de kersverse wereldkampioen. “Maar het team zou dat altijd verkiezen boven slechts één auto die meedoet aan het wereldkampioenschap.” Norris voorspelt in ieder geval alvast een gouden toekomst voor zijn teamgenoot: “Op een gegeven moment zal hij mij verslaan, want hij is een ongelooflijke coureur.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)