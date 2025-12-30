Stefano Domencali onthult het advies dat hij aan Lando Norris gaf, vlak nadat de Brit in Abu Dhabi de wereldtitel binnenhaalde. De McLaren-coureur kreeg in het verleden wel eens de kritiek niet het ‘killer instinct’ te bezitten dat veel kampioenen wel hebben, maar volgens Domenciali past de persoonlijkheid van Norris juist heel goed bij een wereldkampioen: ‘Hij is zeer positief, jong en energiek’.

Lando Norris heeft zijn eerste wereldtitel binnen. De Brit moest om deze veilig te stellen niet alleen het gevecht aangaan met zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar ook uitkijken voor Max Verstappen. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali past Norris zijn persoonlijkheid goed bij het zijn van wereldkampioen.

“Hij is zeer positief, jong, energiek, met een persoonlijkheid die anders is dan die van de anderen”, vertelt Domenicali aan Sky Sports. “Dus als je als wereldkampioen zo bent, dan moet je één ding onthouden en dat heb ik hem altijd gezegd: blijf lachen. Blijf lachen. Je moet positieve energie hebben.” De Italiaan legt vervolgens zijn advies aan Norris verder uit. “Kampioenen zijn een rolmodel voor veel mensen. Ze moeten dus onthouden dat ze een uniek talent hebben. Maar ik zeg altijd tegen hem: nee, er is eigenlijk geen geheim.”

Moeilijke tijden

De McLaren-coureur onthulde zelf al eerder dat het lachen niet altijd vanzelfsprekend was tijdens het verdere seizoen. “Na Zandvoort was het moeilijk”, vertelde Norris. De coureur onderging een zeldzame uitvalbeurt tijdens de Dutch GP. Daarna kwam de Brit echter sterker terug, en haalde hij zijn teamgenoot in het coureurskampioenschap in. “Ik heb toen alles gedaan wat ik moest doen. Dat is niet alleen beter rijden op het circuit, er zijn veel andere dingen die op de achtergrond gebeurden die ik persoonlijk moest doen om mezelf beter en veerkrachtiger te maken, om meer uit mezelf te halen – of dat nu de delta-rondetijd is, kleine dingen die niemand jarenlang zal weten. Dat maakt allemaal deel uit van de twee punten (waarmee Norris de titel uiteindelijk won, red.).”

