Lando Norris moest het zaterdagmiddag in de kwalificatie voor de Dutch GP in Zandvoort ternauwernood afleggen tegen zijn McLaren-teamgenoot en titelconcurrent Oscar Piastri. Het verschil tussen beiden bedroeg slechts 0,012 seconden. “Dit is niet het einde van de wereld”, zei Norris met een glimach.

De Brit, die vorig jaar de GP van Nederland op zijn naam schreef, weet dat er met P2 nog geen man overboord is. “Het was close, zoals het het hele weekend al close is tussen ons”, zei Norris meteen na de kwalificatie op de grid tegen interviewer Jolyon Palmer.

Lando Norris: “Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld, maar mijn rondjes waren evengoed heel behoorlijk. Door de wind hier speelt geluk ook een rol. De lichte tegenwind die ik had op het rechte stuk van start/finish heeft me misschien wel de pole gekost. Maar ik bevind me evengoed nog in een goede positie. We gaan het morgen zien in de race.”

