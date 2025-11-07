Lando Norris weet dat hij met pole voor de sprintrace de eerste klap van het weekend heeft uitgedeeld aan titelrivalen Oscar Piastri en Max Verstappen. Maar toch is hij niet gerust op de winst zaterdag, zo vertelde hij na de sprintkwalificatie. “Het was lastiger dan ik dacht.”

Norris was ijzersterk op vrijdag, de pole was dan ook verdiend. Dat zijn McLaren, en die van teamgenoot Piastri, als een speer gaat in Brazilië werd duidelijk. “Maar toch zit de concurrentie qua snelheid dichtbij. Bovendien ging het helemaal niet zo gemakkelijk, het was lastiger ook dan bijvoorbeeld in Mexico. Het weekend duurt nog lang, er kan nog veel gebeuren.”

De weersvoorspelling voor zaterdag is een voorname reden waarom Norris, leider in de strijd om de wereldtitel, zich nog niet rijk rekent voor de sprintrace. “De baan is mooi, maar ook uitdagend met de hobbels en de hoogteverschillen. En dan is er nu ook nog regen voorspeld en harde wind. Dat maakt het lastig inschatten hoe de sprintrace zal verlopen. En ook de kwalificatie erna. Maar de start is goed, dat is zeker.”

