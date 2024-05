Na de spannende slotfase in Imola zijn alle ogen dit weekend weer gericht op Lando Norris. De Brit van McLaren vormt geregeld een gevaar voor Red Bull en Max Verstappen en hoopt ook in Monaco weer te verrassen. Norris benadrukt dat er uitdagingen liggen in de straten van het prinsdom maar wil tegelijkertijd stoppen met McLaren te onderschatten: “We kunnen gewoon wéér scoren.”

In de afgelopen drie races wist Lando Norris één keer te winnen en eindige hij twee keer op de tweede plaats – het moge duidelijk zijn dat hij de slag te pakken heeft. Sinds McLaren de MCL38 van de nodige upgrades heeft voorzien, lijkt de Brit een serieuze uitdager voor concurrent Red Bull. Norris is blij dat hij Max Verstappen eindelijk aan het werk kan zetten.

“Het is goed om te weten dat het niet gemakkelijk was voor hem (Verstappen, red.)”, zei de 24-jarige Brit tegen Sky Sports. “Het werd tijd dat iemand eens de druk opvoerde, ik denk dat hij dat lang niet heeft gevoeld. Ik wil niet té zelfverzekerd doen – zo ben ik niet – maar ik weet nu dat we gewoon op hetzelfde niveau zitten als Red Bull en Ferrari.”

Scoren in Monaco

Ook binnen het kampioenschap wil Lando Norris niet uitsluiten dat er nog gekke dingen kunnen gebeuren. “We zijn pas op een derde”, lichtte hij toe. “Er kunnen nog zoveel dingen gebeuren, helemaal op een circuit als Monaco. Ik ben er een beetje klaar mee dat we onszelf altijd maar onderschatten. We laten nu hele goede dingen zien, dus ik zou niet weten waarom we hier niet wéér kunnen scoren.”

Norris geeft toe dat Monaco niet het ideale circuit is voor McLaren. “De langzame bochten zijn nog steeds een valkuil voor ons”, vervolgde hij. “Maar ik maak me niet teveel zorgen. In Monaco gaat het er vooral om wat je als coureur aandurft. Je moet er echt vol voor gaan en zo dicht mogelijk op de apex rijden. Wat dat betreft maak ik me weinig zorgen. Ik kan me voorstellen dat iedereen er zin in heeft, maar ik kijk vooral uit naar de zaterdag – ik kan niet wachten.”

Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri onthullen hun speciale Senna-livery voor de Grand Prix van Monaco (Getty Images)

