Hoe is het met Nicholas Latifi, de oud-Williams-coureur wiens crash in Abu Dhabi 2021 uiteindelijk de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bepaalde? De Canadees doorbreekt een radiostilte van twee jaar, en onthult inmiddels te zijn afgestudeerd aan de London Business School. ‘De afgelopen twee jaar behoren tot de meest lonende van mijn leven’, onthult Latifi zelf.

Nicholas Latifi mocht in 2020 aan de slag als Formule 1-coureur voor Williams, waar de Canadees vervolgens drie seizoenen lang rondreed. De voormalig Formule 1-coureur pakte in totaal negen WK-punten in zijn tijd in de koningsklasse, en kwam niet hoger dan een zeventiende plaats in het coureurskampioenschap in 2021.

LEES OOK: F1 organiseert nieuw voorprogramma ‘F1 Grid Gigs’ in Austin: ‘Start nog spannender maken’

Fans van Max Verstappen zullen Latifi echter beter herinneren als de coureur die in Abu Dhabi 2021 crashte, en daardoor een safety car-periode veroorzaakte. Dit gaf de Nederlander de kans om een pitstop te maken. Op zachtere banden reed Verstappen bij de herstart achter titelrivaal Lewis Hamilton, voordat hij in de laatste ronde de Brit inhaalde en zo zijn eerste wereldtitel pakte.

Afgestudeerd

Latifi verliet eind 2022 de Formule 1, en werd bij Williams vervangen door Logan Sargeant. Kort na zijn vertrek uit de koningsklasse, kondigde de Canadees aan de autosport helemaal te verlaten en een studie te gaan volgens aan de London Business School. Afgelopen donderdag postte de oud-coureur dat hij inmiddels zijn studie succesvol heeft afgerond.

“Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst iets heb gepost”, schreef Latifi op zijn sociale mediakanalen. “Ik wilde even een pauze nemen om me volledig te kunnen concentreren op mijn MBA aan de London Business School en echt zonder afleiding van deze ervaring te kunnen genieten. Ik ben blij te kunnen melden dat ik een paar maanden geleden ben afgestudeerd!”

(Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

‘Meest lonende jaren’

Voor de voormalig Formule 1-coureur was de studie aan de Londense hogeschool een compleet nieuwe uitdaging. “Omdat ik geen bachelordiploma had, had ik geen idee wat ik kon verwachten. Ik geef toe dat ik in het begin een beetje nerveus was. Maar ik ontdekte al snel hoe warm en gastvrij de LBS-gemeenschap is en bouwde vriendschappen op die ik mijn hele leven zal koesteren”, vervolgt Latifi. “De afgelopen twee jaar behoren tot de meest lonende van mijn leven. Ze waren gevuld met leren, groei, nieuwe ervaringen en herinneringen die ik voor altijd met me mee zal dragen. Ik kijk uit naar wat de toekomst brengt. Binnenkort meer”, sluit de Canadees af.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.