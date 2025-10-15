De Formule 1 reist aankomend weekend alweer af naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tijdens het raceweekend op het Circuit of the Americas (COTA) wordt niet alleen een sprintrace gehouden, maar staat ook voor het eerst een nieuwe voorshow op het programma: F1 Grid Gigs. Tijdens dit nieuwe voorprogramma mogen bekende lokale artiesten vlak voordat de auto’s de baan oprijden op de grid optreden.

Het Amerikaanse Grand Prix-weekend staat naast de actie op de baan bekend om het vele showspektakel. Zo reed voormalig basketballer Shaquille O’Neal in 2021 al eens in een grote Cadillac-auto naar het podium toe om de trofee aan winnaar Max Verstappen uit te reiken. De GP Verenigde Staten gooit er echter dit jaar nog een schepje bovenop, en organiseert een hele nieuwe voorshow op de grid: F1 Grid Gigs.

‘Entertainment naar een hoger niveau tillen’

Tijdens dit nieuwe voorprogramma mogen ‘lokaal relevante’ artiesten optreden op de grid, voordat de auto’s de baan oprijden. De nieuwe show is geïnspireerd op het F1 75 Live-evenement dat eerder dit jaar plaatsvond in de O2 Arena in Londen. De Formule 1 hoopt door middel van de F1 Grid Gigs ‘het entertainment voorafgaand aan de race naar een hoger niveau te tillen voor zowel de fans op de tribune als de fans thuis’. Lokale countryzanger Drake Milligan krijgt de eer om in Austin als eerste een F1 Grid Gig te verzorgen.

“Er gaat niets boven de energie van een Formule 1-startgrid wanneer de wereld zich opmaakt voor de confrontatie tussen de beste coureurs”, vertelt Emily Prazer, Chief Commercial Officer bij F1, enthousiast voor het nieuwe voorprogramma. “F1 Grid Gigs presented by American Express zal een van de meest geanticipeerde momenten van een Grand Prix-weekend nog spannender maken. Deze nieuwe show voorafgaand aan de race is ontworpen om de spanning van de grid vast te leggen en te vieren, en om fans op de tribunes en thuis een voorproefje te geven van de adrenaline en opwinding voordat we gaan racen.”

