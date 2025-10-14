McLaren-CEO Zak Brown heeft nogmaals bevestigd dat het team zijn strategie in het coureurskampioenschap niet zal aanpassen. Ondanks de dreiging van Max Verstappen – die in de afgelopen drie Grands Prix een grote inhaalslag heeft gemaakt ten opzichte van Oscar Piastri en Lando Norris – houdt de Amerikaan vast aan de zogenoemde papaja-regels; beide coureurs zijn vrij om elkaar op de baan uit te dagen, met alle risico’s van dien. Moge de beste winnen.

Tijdens de GP van Singapore veroverden Lando Norris en Oscar Piastri met hun derde en vierde plaats de tweede constructeurstitel op rij voor McLaren. In het coureurskampioenschap is de strijd echter nog lang niet gestreden. Piastri ligt op koers om de trofee voor het eerst sinds 2008 naar Woking te halen, maar Norris en Verstappen hijgen hem in de nek. Veel fans vragen zich af of McLaren, nu de constructeurstitel binnen is, één rijder zal aanwijzen om vol voor het kampioenschap te gaan. Volgens Zak Brown blijft daar geen sprake van; de papaja-regels blijven van kracht.

“Onze strategie verandert niet omdat we de constructeurstitel hebben gewonnen”, verklaarde Brown in een artikel van McLaren. “We benaderen de resterende raceweekenden op dezelfde manier als alle voorgaande.” De teambaas benadrukte dat McLaren ‘gefocust’ en vooral ‘bescheiden’ blijft, ondanks het succes. Max Verstappen is immers nog altijd een serieuze titelkandidaat. “Hoewel we graag zien dat het gevecht tussen onze twee coureurs doorgaat, is Max nog steeds in de race. We willen blijven winnen en strijden voor titels. We zijn hongeriger dan ooit.”

LEES OOK: Kampioen McLaren strijdvaardig naar GP Austin: ‘Hebben nog veel te bereiken’

Met nog zes Grands Prix te gaan leidt Oscar Piastri het wereldkampioenschap met 336 punten, 22 meer dan teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen volgt op 63 punten afstand van de WK-leider. In de resterende races zijn nog maximaal 174 punten te verdienen – genoeg voor een spannend slotstuk van het seizoen.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.