Nicholas Latifi heeft de eerste meters afgelegd in de Williams FW44. Direct na de videopresentatie van de livery dinsdagmiddag, reed de Canadese coureur enkele ronden in de echte bolide over het circuit Silverstone.

Dat de bij de onthulling getoonde FW44 niet de echte auto was, was dinsdagmiddag al snel duidelijk. Dit feit werd nog maar eens bevestigd toen aan het einde van de middag de eerste foto’s van de shakedown van het echte strijdwapen van 2022 binnen kwamen druppelen. Die auto is op veel punten anders. Zo is de neus op de echte auto minder hoekig en zijn de airboxen anders vormgegeven.

Links de daadwerkelijke auto, rechts het model dat tijdens de presentatie te zien was (Williams Racing)

Williams FW44: knipoog naar het verleden, maar vooral focus op nieuwe toekomst

Opvallend is overigens het gebrek aan sponsoruitingen op de auto. De voorvleugel en de motorkap zijn helemaal leeg en op de achtervleugel prijkt alleen de naam Williams Racing. De renstal kondigde maandag met batterijenmerk Duracell een nieuwe sponsor aan, maar Teambaas Jost Capito liet dinsdag weten dat het team niet actief op zoek goed naar een titelsponsor. Door dinsdag de shakedown te doen, verwees Williams direct de geruchten dat de auto niet op tijd klaar zou zijn voor de wintertest, naar het rijk der fabelen.

