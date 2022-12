Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Het goud gaat dit jaar naar Williams.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Williams: Nicholas Latifi bezorgt Williams flinke rekeningen

Na flink wat mindere jaren pakte Williams in 2021 eindelijk weer eens een aantal keer punten. De bolide was nog niet waar het moest zijn, maar de goede lijn was ingezet. Dit jaar hoopte het team deze lijn door te zetten en met de nieuwe reglementen een slag te slaan. Alexander Albon verving de naar Mercedes verkassende George Russell en wilde samen met Nicholas Latifi de punten binnenhalen.

Helaas voor het Britse team betekende 2022 opnieuw een jaar waarin het niet vanzelf ging. Latifi bezorgde het team aan het begin van het seizoen een flinke lading schade, Alexander Albon kon vaak prima presteren, maar de auto bleek vaak te min voor een puntenfinish. In Australië zette de Britse Thai misschien wel zijn beste prestatie van het seizoen neer door een stint van 57 ronden neer te zetten op de harde band. Albon maakte vlak voor het einde een pitstop om vervolgens als tiende over de streep te komen.

Foto: Getty Images

Dat soort kleine lichtpuntjes had Nicholas Latifi dit jaar minder. Zijn beste prestatie zette hij in de regenachtige kwalificatie in Engeland neer door Q3 te halen. Verder was het voor de Canadees vaak achteraan rijden en de auto over de streep zien te krijgen. Ook dat ging aan het begin van het seizoen een paar keer mis. In Saudi-Arabië, de tweede race van het seizoen zorgde Nicholas Latifi voor de duurste crash van het seizoen. In de laatste bocht parkeerde hij zijn Williams in de muur. Het foutje kostte het team ongeveer 1.5 miljoen euro en vrijwel de hele auto moest opnieuw opgebouwd worden.

Foto: Getty Images

Eén race daarna was het weer raak voor de Canadees. In de kwalificatie van de Grand Prix van Australië keek Aston Martin-coureur Lance Stroll niet goed om zich heen toen Latifi hem probeerde in te halen. De rechtervoorband van Stroll haakte linksachter bij Latifi. Het resultaat: 1.1 miljoen euro aan schade voor de Williams-coureur. Door dit grapje stond de schadeteller bij Nicholas Latifi na drie races al op 2.6 miljoen euro. Meer dan 90% van alle andere coureurs in het hele seizoen.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Alexander Albon kende dit seizoen één enorme klapper. Het was hem zelf niet aan te rekenen, maar hij was betrokken bij de startcrash van de Grand Prix van Engeland. George Russell haakte Guanyu Zhou en de Chinees vloog vervolgens op de kop, de twee namen een heel aantal coureurs mee in de crash. Alex Albon moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis voor een aantal checks. Albon’s bolide hield er ook het een en ander aan over. Zo was de volledige voorophanging kapot en was er ook schade aan de vloer.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Totale kosten: €4.470.000*

* – Bedragen zijn schattingen