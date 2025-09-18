Laura Villars heeft haar kandidatuur aangekondigd voor het voorzitterschap van de internationale autosportfederatie FIA. Daarmee is zij de derde kandidaat die deelneemt aan de verkiezingen op 12 december 2025 in Tasjkent, Oezbekistan. Villars is bovendien de eerste vrouw ooit die zich verkiesbaar stelt voor deze functie.

De Zwitserse onderneemster en coureur neemt het op tegen de huidige voorzitter Mohamed Ben Sulayem en voormalig FIA-steward Tim Mayer.

In haar verklaring benadrukte Villars het belang van een meer open en inclusieve federatie.

“De FIA moet opnieuw de federatie worden van clubs en licentiehouders,” aldus Villars.

“Mijn ambitie is een bestuur dat democratischer, transparanter, verantwoordelijker is en dat openstaat voor vrouwen en nieuwe generaties. Ik ben ervan overtuigd dat de autosport diversiteit en innovatie nodig heeft om jonge generaties wereldwijd te blijven inspireren.”

De pas 28-jarige Villars heeft ervaring in diverse raceklassen, waaronder Formule 3 en Formule 4. Momenteel komt zij uit in de Ligier European Series, in de JS P4-categorie voor sportprototypes. Overigens is het maar de vraag of ze een serieuze kans maakt. Mohammed Ben Sulayem geldt als de huizenhoge favoriet.

