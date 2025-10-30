FIA-voorzitterskandidaat Laura Villars heeft de FIA officieel aangeklaagd wegens vermeende schendingen van democratische normen binnen de organisatie. De zaak, die in Frankrijk wordt behandeld via een zogenoemde référé-procedure, krijgt op 10 november haar eerste hoorzitting. In december kiest de FIA een nieuwe voorzitter, maar door een bepaling in de statuten komt feitelijk alleen de huidige leider, Mohammed Ben Sulayem, in aanmerking voor het voorzitterschap.

De verkiezingen staan gepland voor 12 december, maar volgens Villars is het proces verre van rechtvaardig. Hoewel meerdere kandidaten zich hebben gemeld, kan alleen Ben Sulayem zich daadwerkelijk verkiesbaar stellen. Volgens de FIA-statuten moeten alle kandidaten immers een team van zeven vicevoorzitters samenstellen dat gezamenlijk alle wereldregio’s vertegenwoordigt. Voor Zuid-Amerika komt echter slechts één persoon in aanmerking – Fabiana Ecclestone, een trouwe bondgenoot van Ben Sulayem.

Villars noemt de situatie onaanvaardbaar en heeft de rechtbank gevraagd de verkiezingen uit te stellen totdat er een uitspraak is gedaan over de rechtmatigheid van de procedure. “Ik heb twee keer geprobeerd een constructieve dialoog met de FIA te beginnen over essentiële zaken als interne democratie en transparantie van de kiesregels”, verklaarde Villars. “De reacties die ik ontving, waren niet opgewassen tegen de uitdaging. Ik treed niet op tégen de FIA, maar vóór haar. Democratie is geen bedreiging voor de FIA – het is haar kracht”, benadrukte ze.

Steun van Tim Mayer

De rechtbank in Parijs heeft beide partijen opgeroepen voor een bemiddelingszitting, die volgens Villars een kans biedt om alsnog tot eerlijke verkiezingen te komen. “Ik zal deze bemiddelingszitting bijwonen met dezelfde houding die ik vanaf het begin heb aangehouden; kalmte, openheid en vastberadenheid”, vervolgde ze. “Ik hoop dat dit uiteindelijk leidt tot een oprechte dialoog ten dienste van een FIA die moderner, eerlijker en beter verbonden is met haar leden.”

LEES OOK: Felipe Massa gefileerd over titeleisen: ‘Rechtbank is geen debatclub’

De actie van Villars krijgt steun vanuit de FIA Forward-campagne van voormalig steward Tim Mayer. De Amerikaan trok in oktober zijn eigen kandidatuur in en sprak van een ‘illusie van democratie’ binnen de organisatie. “Zoals we in Austin, Texas, hebben bekendgemaakt, hebben we ethische klachten ingediend over de verkiezingen”, aldus FIA Forward. “Tot op heden heeft de FIA ons nog niet van repliek gediend. Dat is typerend voor onze ervaring met dit proces en weerspiegelt ook de ervaringen van Laura’s campagne. We juichen haar actie toe als een belangrijke stap richting meer democratie en transparantie. We zullen haar inspanningen ondersteunen met al onze kennis en ervaring, in het belang van eerlijke en open verkiezingen.”

