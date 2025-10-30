Oud-coureur Felipe Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1, de FIA en Bernie Ecclestone. De eerste hoorzittingen gingen deze week van start in Londen. Massa stelt dat de afhandeling van het beruchte crashgate-schandaal in 2008 hem de titel heeft gekost. Hij eist erkenning als wereldkampioen én een schadevergoeding van ruim 80 miljoen dollar. De gedaagden halen fel uit naar Massa en stellen dat de Braziliaan voorbijgaat aan zijn eigen fouten.

Eerder haalde de FIA al hard uit naar Massa vanwege deze ‘kwellende’ schadeclaim. De organisatie stelde dat hij zijn eigen misstappen gedurende het seizoen van 2008 niet benoemt. David Quest, de advocaat van Bernie Ecclestone, deed daar nog een schepje bovenop. Op de openingsdag van de driedaagse hoorzitting verklaarde hij dat Massa ‘zeer slecht had gepresteerd’ tijdens de beruchte GP van Singapore in 2008, zo meldt Sky Sports.

Feitelijk vertrok Massa vanaf poleposition en leek hij op weg naar een ruime overwinning. Maar nadat Nelson Piquet Jr. zijn Renault bewust in de muur had geparkeerd, ging het mis voor de Braziliaan. Een mislukte pitstop – waarbij de brandstofslang nog vastzat toen hij wegreed – kostte hem kostbare tijd en punten. Het feit dat Piquet Jr. opzettelijk een safety car had veroorzaakt, vormt de basis van Massa’s schadeclaim. Volgens hem zou hij wereldkampioen zijn geworden in plaats van Lewis Hamilton, mits crashgate destijds correct was afgehandeld.

‘Rechtbank is geen debatclub’

Volgens David Quest is Massa’s aanklacht ‘een misplaatste poging om de uitslag van het Formule 1-seizoen 2008 te heropenen.’ Quest: “De heer Massa beweert dat hij – als de FIA de crash beter had afgehandeld – het coureurskampioenschap had gewonnen. Deze stellingen behandelen de rechtbank als een sportdebatclub en vragen haar om contrafeitelijk te redeneren over de arbitrage van een sportevenement dat bijna zeventien jaar geleden plaatsvond.” De advocaat van Ecclestone betoogde bovendien dat de uiteindelijke wereldkampioen, Lewis Hamilton, evenzeer de gevolgen van de crash ondervond.

Anneliese Day KC, de vertegenwoordiger van FOM, verklaarde schriftelijk dat de claim ‘zal worden afgewezen’, mede vanwege Massa’s eigen optreden in de resterende ronden van de GP van Singapore. “In werkelijkheid was het niet de safety car die de geschiedenis voor meneer Massa veranderde, maar een reeks daaropvolgende fouten van hem en zijn team”, luidt de verklaring. “Het simpele feit is dat meneer Hamilton, zowel tijdens de GP van Singapore als gedurende het seizoen van 2008, beter presteerde dan meneer Massa – en dan wie dan ook.”

