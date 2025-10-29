De FIA heeft tijdens een hoorzitting in Londen fel uitgehaald naar Felipe Massa. De oud-coureur sleepte de organisatie voor de rechter vanwege de afhandeling van het beruchte crashgate-schandaal in 2008. Volgens Massa verloor hij daardoor onterecht de wereldtitel aan Lewis Hamilton. De FIA verdedigt zich door te stellen dat de eisen van Massa ‘overdreven ambitieus’ zijn en dat de Braziliaan zijn eigen fouten negeert.

Felipe Massa begon deze week zijn rechtszaak tegen de Formule 1, de FIA en voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone. Laatstgenoemde gaf in 2023 toe dat de Formule 1-top in 2008 al op de hoogte was van de ware toedracht van crashgate, maar dit in eerste instantie in de doofpot wilde stoppen. Massa betoogt dat het incident – waarbij Nelson Piquet Jr. zijn Renault bewust in de muur parkeerde in Singapore – hem uiteindelijk het kampioenschap heeft gekost. Zonder Lewis Hamilton zijn titel te willen afnemen, eist Massa dat hij wordt erkend als rechtmatige kampioen, evenals een schadevergoeding van ruim 80 miljoen dollar.

‘Overdreven ambitieus’

De FIA bestempelde Massa’s claim deze week als ‘kwellend’ en ‘overdreven ambitieus’. In een verklaring die tijdens de hoorzitting werd gepresenteerd, haalde de organisatie fel uit naar de Braziliaan. “De bewering van de heer Massa is even kwellend als overdreven ambitieus”, aldus de verdediging van de FIA. “Een multimiljonair en inwoner van Brazilië dient een claim in bij de jurisdictie van Engeland en Wales. Deze is gebaseerd op een vermeende schending van het supranationale reglement van de FIA, een particuliere internationale sportorganisatie gevestigd in Frankrijk. De claim heeft betrekking op gebeurtenissen tijdens en rond de GP van Singapore, inmiddels meer dan zeventien jaar geleden.”

LEES OOK: Exclusief interview Felipe Massa over zijn juridische strijd: ‘Ik voel mij wereldkampioen’

“De claim van de heer Massa negeert bovendien een reeks fouten die hijzelf of zijn team, Ferrari, tijdens de GP van Singapore en andere races hebben gemaakt”, besloot de verklaring. “Ook die hebben bijgedragen aan zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap.” De zaak wordt nog onderzocht door het hooggerechtshof in Londen. De hoorzittingen begonnen dinsdag en zullen duren tot 31 oktober. Rechters moeten bepalen of de zaak kan worden voortgezet tot een volledig proces.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.