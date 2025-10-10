FIA-voorzitterskandidaat Laura Villars heeft publiekelijk haar zorgen geuit over de manier waarop de verkiezingen binnen de internationale autosportfederatie verlopen. Volgens haar zijn er ‘legitieme vragen’ over de conformiteit van de huidige procedure met de FIA-statuten, en sluit ze zelfs juridische stappen niet uit. Donderdag werd bekend dat huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem mogelijk onbedreigd wordt herkozen.

Villars, die in september haar kandidatuur bekendmaakte, stelt dat onafhankelijke juridische adviezen haar twijfels ondersteunen. “Er vinden momenteel formele gesprekken plaats tussen mijn juridische team en de FIA-administratie, aangezien de huidige verkiezingsprocedure legitieme zorgen oproept over de conformiteit met de FIA-statuten”, verklaarde ze in een manifesto dat donderdag werd gepubliceerd. “Onafhankelijke juridische adviezen bevestigen dat verschillende recente procedurele wijzigingen in strijd zijn met diezelfde statuten.”

De Française benadrukte het belang van transparantie en goed bestuur binnen de organisatie. “Volgens artikel 1.3 van de FIA-statuten moet de federatie de hoogste normen van bestuur, transparantie en democratie handhaven”, vervolgde ze. “Alle opties – inclusief juridische en gerechtelijke – worden daarom overwogen om ervoor te zorgen dat deze principes worden gerespecteerd. Als kandidaten hebben we een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de FIA een baken van transparantie en democratie blijft. Dat zijn de fundamenten van haar legitimiteit en wereldwijde geloofwaardigheid.”

Ben Sulayem, gedoodverfde winnaar?

Eerder deze week publiceerde de World Motor Sport Council de lijst met kandidaten die deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Daarbij valt op dat vicepresidenten uit verschillende wereldwijde regio’s moeten komen. Slechts één kandidaat vertegenwoordigt Zuid-Amerika: Fabiana Ecclestone, de echtgenote van voormalig Formule 1-supremo Bernie Ecclestone. Zij geldt echter als een trouwe bondgenoot van de huidige FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die zich kandidaat stelt voor een tweede termijn. Omdat een kandidaat slechts op één lijst mag staan, zou dit ertoe kunnen leiden dat Ben Sulayem zonder echte tegenstand aan de verkiezingen deelneemt.

Ondanks de spanningen rond het proces blijft Villars strijdvaardig. “Ik ben vastbesloten mijn campagne voort te zetten en heb vertrouwen in een eerlijke en transparante uitkomst”, benadrukte ze. De FIA-verkiezingen vinden plaats op 12 december in Tasjkent, Oezbekistan.

