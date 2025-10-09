De verkiezingen voor het FIA-voorzitterschap komen dichterbij, maar het lijkt er steeds meer op dat het voor huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem al een gelopen race is. De Emirati lijkt namelijk de enige kandidaat te worden die een volledig en geldig verkiezingsteam kan samenstellen, één van de voorwaarden waaraan een kandidaat moet voldoen om zich verkiesbaar te stellen in december.

Op 12 december worden in Tasjkent, Oezbekistan, de verkiezingen voor het FIA-voorzitterschap voor de volgende vier jaar gehouden. Eén van de kandidaten is huidig FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, maar het is nu de vraag of zijn drie medekandidaten een volledig en geldig team kunnen samenstellen. Ben Sulayem en de drie andere kandidaten – voormalig F1-steward Tim Mayer, de Zwitserse coureur Laura Villars en de Belgische tv-presentatrice Virginie Philippot – hebben van 3 tot en met 24 oktober de tijd om hun volledige team – de zogenoemde ‘presidential list’ – in te dienen.

In het team moeten onder meer een voorzitter van het de senaat, een vicevoorzitter voor mobiliteit en toerisme, een vicevoorzitter voor sport, en zeven regionale vicevoorzitters voor de sport zitten – twee vicevoorzitters uit Europa, en één uit elke regio van de MENA, bestaande uit het Midden-Oosten, Noor-Afrika, de rest van Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific. In het FIA-reglement staat dat elke kandidaat voor deze posities slechts op één presidentiële lijst mag voorkomen, en in aanmerking moet komen voor een zetel in de World Motor Sport Council (WMSC). De lijst van gekwalificeerde kandidaten is inmiddels openbaar, en bevat slechts één vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika: Fabiana Ecclestone.

Ecclestone

Ecclestone is de echtgenote van voormalig F1-baas Bernie Ecclestone, en momenteel al de vicevoorzitter van Ben Sulayem in Zuid-Amerika. De Braziliaanse maakt ook deel uit van het verkiezingsteam van de Emirati. Geen enkele andere kandidaat voor het FIA-voorzitterschap kan hierdoor momenteel een volledige presidentiële lijst samenstellen, die voldoet aan alle geografische eisen.

