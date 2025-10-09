Cadillac staat op het punt om haar debuut te maken in de Formule 1. Vanaf 2026 staan Sergio Pérez en Valtteri Bottas namens het Amerikaanse team op de startgrid, en dat brengt de nodige veranderingen voor met name het kwalificatieformat met zich mee.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een aantal grote veranderingen voor het 2026-seizoen. Niet alleen het technisch reglement gaat op de schop, ook het Amerikaanse Cadillac maakt dan haar entree als elfde team op de grid. In plaats van de huidige twintig coureurs zullen er dan 22 coureurs aan de start van elke race staan, en dat brengt ook de nodige veranderingen mee voor het kwalificatieformat.

In het huidige seizoen is het nog zo dat na zowel Q1 als Q2 vijf coureurs afvallen. De overige rijders gaan door naar de volgende ronde, totdat in Q3 tien coureurs strijden om de pole position. In 2026 zal het echter moeilijker worden voor coureurs om zich van dat gewilde plaatsje in Q3 te verzekeren. Dan vallen namelijk na zowel Q1 als Q2 zes coureurs af.

2016

De laatste keer dat de Formule 1 elf teams kende, was in 2016. Toen maakte het team van Haas haar debuut in de koningsklasse. De FIA en de Formule 1 besloten toen om de kwalificatie anders aan te pakken. Na Q1 vielen er toen al gelijk zeven coureurs af, waardoor ook in Q3 het gevecht om de pole position tussen tien coureurs ging.

