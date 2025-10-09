Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is kritisch op de huidige generatie coureurs, na het incident in de pitstraat tussen Charles Leclerc en Lando Norris in Singapore. De Monegask reed tijdens de tweede vrije training tegen de McLaren-coureur aan, terwijl hij onderweg was van zijn garage naar de baan. ‘Dat Leclerc zelf niet naar rechts kijkt, zegt eigenlijk alles’, aldus Schumacher.

Het was een opvallend moment tijdens de tweede vrije training in Singapore: Charles Leclerc die in de pitstraat tegen Lando Norris aanreed. De McLaren-coureur werd zo tegen de muur geduwd, en moest vervolgens terug naar zijn eigen garage voor een nieuwe voorvleugel. Ferrari kreeg een boete van €10.000 voor het incident.

LEES OOK: Sainz bekritiseert F1-uitzending: ‘Gaan te ver met tonen van beroemdheden’

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher vindt het maar raar dat zo’n incident kon gebeuren. “De monteur zei dat de kust veilig was, waardoor Leclerc uiteindelijk zelf geen straf kreeg”, analyseert Schumacher tegenover Sky Sports Deutschland. “Maar dat Leclerc zelf niet naar rechts kijkt, zegt eigenlijk wel alles. Coureurs zijn tegenwoordig zo afhankelijk van wat er tegen ze wordt gezegd. Voor zichzelf denken lijkt duidelijk niet meer zo belangrijk te zijn. Het is zeker een gênant ongeluk, maar het kan gebeuren.”

Leclerc legt uit

Charles Leclerc legde zelf later uit dat het incident gebeurde door verwarring over de timing van McLaren. “Mijn camera was op mijn gezicht gericht, dus ik kon niet goed zien wat er gebeurde en kon het niet dubbelchecken met mijn monteur”, vertelde de Monegask. “Toen ik met hem sprak, bleek er enige verwarring te zijn over wanneer de twee McLarens uit de garages zouden rijden. Het leek alsof ze tegelijkertijd naar buiten gingen, dus hij dacht dat ze langzamer zouden rijden. Ik kreeg dus geen melding om te stoppen.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.