Carlos Sainz is kritisch op de manier waarop de Formule 1 de races in beeld brengt. Vooral tijdens de afgelopen GP Singapore miste de verslaggeving veel van de actie op de baan, aldus de Spaanse coureur, maar bracht de koningsklasse de reacties van beroemdheden wel in beeld. ‘Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden’, legt Sainz uit.

Carlos Sainz reed in Singapore een indrukwekkende inhaalrace van de negentiende startplek naar een finishplaats in de top-tien. Helaas waren de inhaalacties van de Spanjaard op de baan amper in beeld. Ook de jacht van Fernando Alonso op Lewis Hamilton in de laatste rondes van de race haalde de uitzending bijna niet, waarop de Spaanse wereldkampioen na de race een oproep deed aan de Formule 1 om “de verslaggeving te verfijnen en alle spanning op het circuit naar de fans te brengen”.

Reacties van beroemdheden

Sainz is het met zijn landgenoot eens dat de officiële uitzending van de Formule 1 anders moet. “Het wordt een beetje een trend – die ooit voor de F1 gewerkt moet hebben toen mensen het interessant vonden om onze vriendinnen te zien – om de reacties van beroemdheden op tv te zien”, vertelt Sainz aan het Spaanse El Partidazo de COPE.

LEES OOK: Coureurs eensgezind over koelvest: ‘Onpraktisch, oncomfortabel en niet verplichten’

“Het is begrijpelijk dat als er een inhaalmanoeuvre is, een zeer spannend moment in de race, het productieteam een reactieshot wil laten zien”, vervolgt de Spanjaard. “Zeker als dat in het verleden heeft gewerkt. Maar dat zou alleen moeten als de competitie wordt gerespecteerd en je altijd de belangrijke momenten van de race laat zien. Afgelopen weekend hebben ze geen van de vier of vijf inhaalmanoeuvres laten zien die ik op het einde maakte. Ook hebben ze Fernando’s achtervolging van Lewis niet laten zien. Ze hebben te veel dingen gemist.”

Volgens Sainz ligt de focus nu veel te veel op de reacties van beroemdheden en de partners van de coureurs. “Dat is prima, maar ze moeten het belangrijkste (de race, red.) niet uit het oog verliezen”, aldus de Williams-coureur. “Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden en vriendinnen. Soms zijn er ook zoveel VIPs in de paddock dat je er niet eens kunt lopen. We verplaatsen ons dan met de fiets of scooter, want anders kom je gewoon niet vooruit.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.