De FIA kan haar presidentsverkiezingen in december voorlopig laten doorgaan. Kandidaat-voorzitter Laura Villars spande eerder een rechtszaak aan tegen de organisatie; de Française bestempelde de verkiezingen als ‘oneerlijk’, nadat bleek dat alleen de zittende FIA-voorzitter, Mohammed Ben Sulayem, in aanmerking kwam voor het ambt. De Parijse rechtbank oordeelde woensdag echter dat de verkiezingen mogen doorgaan, al volgt er nog intensiever onderzoek.

Woensdag deed de rechter een eerste uitspraak in de zaak van Laura Villars tegen de FIA. De verkiezingen van 12 december mogen worden gehouden, maar daarmee is de internationale autosportbond allerminst vrijgepleit. “We nemen kennis van de uitspraak die vandaag in de rechtbank van Parijs is gedaan in het geschil tussen Laura Villars en de FIA”, luidt een verklaring van Villars’ juridische team. “De rechter heeft geen van de argumenten van de FIA aanvaard.”

Nieuwe zitting

Hoewel de verkiezingen dus doorgang mogen vinden, betekent de uitspraak geen vrijbrief. “De rechter heeft geen oordeel geveld over de inhoudelijke punten”, vervolgt het statement. “Hij heeft bovendien geoordeeld dat de vermeende onregelmatigheden rond de verkiezingen moeten worden onderzocht door de rechters die de zaak ten gronde behandelen. Alleen zij zijn bevoegd om de wettigheid van het verkiezingsproces te beoordelen.” Advocaat Robin Binsard bevestigt dat het juridische gevecht zich nu verplaatst naar een inhoudelijke behandeling. Een eerste zitting staat gepland op 16 februari 2026.

Volgens Laura Villars is het huidige FIA-verkiezingsproces verre van eerlijk. Hoewel meerdere kandidaten zich hebben gemeld, kan alleen Ben Sulayem zich daadwerkelijk verkiesbaar stellen. De FIA-statuten schrijven namelijk voor dat elke kandidaat zeven vicevoorzitters moet voordragen die gezamenlijk alle wereldregio’s vertegenwoordigen. Voor Zuid-Amerika komt echter slechts één persoon in aanmerking; Fabiana Ecclestone, een trouwe bondgenoot van Ben Sulayem.

