Red Bull kende een moeizame start van het sprintweekend in China. Max Verstappen kwalificeerde zich slechts als achtste voor de sprintrace, terwijl teamgenoot Isack Hadjar niet verder kwam dan de tiende tijd. Teambaas Laurent Mekies stak na afloop de hand in eigen boezem en bood zijn excuses aan voor het gebrek aan tempo bij Verstappen. Volgens de Fransman kampte het team de hele dag met problemen en kreeg het de RB22 simpelweg niet in competitieve vorm.

“Het spijt me, Max, dit is een hele pittige”, klonk het direct na de sprintkwalificatie over de boordradio. Teambaas Laurent Mekies verontschuldigde zich tegenover de viervoudig wereldkampioen, die had geklaagd over de bestuurbaarheid van zijn Red Bull-auto. “Het weekend duurt nog lang, dus we moeten hier ook van leren”, drukte hij Verstappen op het hart. “Laten we het opnieuw proberen.”

Uitdagend weekend

“Dit was absoluut een hele moeilijke dag, al sinds de eerste ronde in de eerste vrije training”, gaf Mekies later toe in een interview met Viaplay. In het oefenuurtje stonden beide Red Bull-coureurs al op grote achterstand ten opzichte van de concurrentie. “We kregen de auto gewoon niet aan het werk en sloegen de plank volledig mis”, legde hij uit. “We hadden veel verschillende problemen, die opgeteld ook ten koste gingen van de snelheid.”

Volgens Mekies speelden ook de lage baantemperaturen een rol, waardoor het lastig was om de banden op de juiste temperatuur te krijgen. Daardoor bleef Red Bull het hele sprintkwalificatietraject achter de feiten aanlopen. Zo klaagde Max Verstappen herhaaldelijk over het gebrek aan grip en belandde hij meerdere keren naast de baan. Wat dat betreft erkende de teambaas dat het team voor een flinke uitdaging staat in de rest van het weekend. “Het weekend is nog lang, maar we hebben heel veel werk te verzetten”, aldus de Fransman. Op de vraag of Red Bull de problemen nog kan oplossen, bleef hij voorzichtig. “Dat moet de tijd uitwijzen. Het verschil met onze concurrenten is enorm gegroeid vergeleken met een paar dagen geleden in Melbourne. Het is aan ons om te begrijpen waar het aan schort. Hoe kunnen we alles beter samen laten komen en meer uit het pakket halen?”

