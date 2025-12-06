Na de laatste kwalificatie van 2025, waarin Max Verstappen poleposition claimde namens Red Bull, is Laurent Mekies bovenal trots op zijn hele team. De Fransman is onder de indruk van het harde werk van zijn monteurs én de fenomenale polerondjes van zijn kopman. Voor de slotrace in Abu Dhabi wil hij ervoor zorgen dat Verstappen over een uiterst competitieve RB21 beschikt; met zijn titelrivalen in zijn kielzog heeft de Nederlander alles te winnen bij een razendsnelle auto.

“Het was een ongelooflijke prestatie”, reageerde Mekies na afloop van de kwalificatie bij F1TV. “Ik ben zó trots op het team. Het is niet alsof we gisteren de snelste auto hadden; we zaten – vergeleken met McLaren – zo’n vier tienden ernaast in de snelle ronden. Natuurlijk blijft het lastig om op vrijdagen harde conclusies te trekken, maar we hebben de auto wel degelijk verbeterd voor de kwalificatie. Het team heeft geweldig werk geleverd, en ook Tsunoda die Verstappen nog een tow kon geven. Tja, en Max heeft gewoon twee ongelooflijke rondjes neergezet. Jammer dat je op zaterdag geen punten krijgt”, lachte hij.

Sensationele finale

Met het oog op de race kan Red Bull het kampioenschap niet afdwingen; Lando Norris hoeft slechts op het podium te eindigen om de titel te pakken. Daarom richt het team zich volledig op het vinden van meer tempo. “We focussen ons erop het maximale uit de auto te halen”, vervolgde Mekies. “We hebben geen invloed op wat er achter ons gebeurt, het belangrijkste is dat we morgen simpelweg de snelste raceauto hebben. De sfeer in het team is nog steeds fantastisch. Je moet niet vergeten dat we hier ons hele leven naartoe werken. Dit niveau van intensiteit en competitiviteit beleef je niet elk jaar, het is prachtig voor ons allemaal. We hebben een enorme passie voor deze sport, dus wat er morgen ook gebeurt, het wordt sowieso een sensationele finale.”

