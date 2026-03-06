Red Bull liep tijdens de tweede vrije training in Australië tegen de nodige problemen aan. Zo strandde de RB22 van Max Verstappen direct aan het einde van de pitstraat. Na een halfuur kon hij zijn weg vervolgen, al bleef hij worstelen met de besturing van de bolide. Red Bull-teambaas Laurent Mekies benadrukt dat het team zich momenteel in de ‘leerfase’ bevindt en daarom zoveel mogelijk lering wil trekken uit dergelijke oefenuurtjes.

“Er bestaan eerlijk gezegd nog genoeg vraagtekens”, gaf Mekies toe tegenover de media in Melbourne. “Het voelt alsof we aan het begin staan van een lange weg om deze auto écht te doorgronden. Het is één ding om een hele dag met dezelfde auto op hetzelfde circuit te testen, maar hier krijgen we te maken met zeer beperkte sessies met twee auto’s tegelijk. Er valt dus ontzettend veel te leren, zowel in het chassis als in de aandrijflijn. Dat is waar we ons vandaag op richtten.” Het eerste trainingsuurtje verliep wat dat betreft zonder grote problemen. In VT2 liep Max Verstappen echter direct tegen problemen aan. Na een halfuur in de garage en een kostbaar uitstapje naar de grindbak moest hij genoegen nemen met de zesde tijd.

Concurrenten als Ferrari en Mercedes stonden er vrijdag beter voor. Beide teams bleken betrouwbaar én competitief in Melbourne. “We proberen ons vooral op onszelf te concentreren”, reageerde Mekies nuchter. “We hebben al genoeg te doen. Pas later in het weekend zullen we ook naar de andere teams gaan kijken. Een dag als vandaag is al enorm intensief”, voegde hij eraan toe. “Er is heel veel werk te doen. Eigenlijk zijn we de auto nog steeds aan het ontdekken en de hoeveelheid data is gering. We proberen elk stukje informatie uit die paar rondjes te halen.”

Kennis vergaren

“Deze vrijdag ziet er dan ook heel anders uit dan een vrijdag aan het einde van vorig jaar”, benadrukte de Fransman. “Dit is echt een leerproces. Eerst verzamelen we informatie, dan passen we ons aan en dan begint het ontwikkelen.” Het voordeel is dat Red Bull vooralsnog over twee competitieve coureurs beschikt. Debutant Isack Hadjar kende twee sterke optredens in Melbourne. “Hij (Hadjar, red.) heeft het heel goed gedaan”, aldus een trotse Mekies. “Melbourne is geen makkelijk circuit, maar ik denk dat hij een solide dag heeft gehad. Hij heeft echt gedaan wat van hem verwacht werd.”

Max Verstappen ging het minder voor de wind. Na een beperkte tweede vrije training riep hij Red Bull op tot verbeteringen. “Dit is de realiteit”, zei hij over zijn zesde tijd. “We hebben behoorlijk wat tijd verloren met Max”, gaf Mekies toe. “Dat hoort ook een beetje bij het experimenteren met de nieuwe reglementen. Het zal heus niet de laatste keer zijn dat we ergens tegenaan lopen; er liggen nog veel van deze lessen voor ons.” De Red Bull-teambaas werd tot slot gevraagd wat de grootste uitdaging zal worden dit weekend. “Eigenlijk alles”, antwoordde hij. “Ons begrip van de auto en de motor is nog zeer beperkt.”

