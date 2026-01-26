Voor Red Bull markeert het aankomende Formule 1-seizoen een mijlpaal in de 22-jarige geschiedenis van het team. Na de breuk met motorleverancier Honda verschijnen de Oostenrijkers dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron op de grid. In samenwerking met autogigant Ford ontwikkelde Red Bull Powertrains een gloednieuwe aandrijflijn voor de RB22. Laurent Mekies houdt rekening met een uitdagende seizoensstart, maar weet ook dat Max Verstappen het verschil kan maken.

Gezien het feit dat Red Bull het opneemt tegen gevestigde motorfabrikanten als Mercedes en Ferrari, durft Laurent Mekies er niet vanuit te gaan dat Max Verstappen direct vooraan rijdt in Australië. Hij benadrukte meermaals dat het naïef zou zijn te denken dat Red Bull zulke grootmachten meteen de baas kan. Ook andere nieuwkomers, zoals het nieuwe Audi-fabrieksteam, hebben bovendien meer affiniteit met motortechniek dan de fabrikant van energiedrankjes. “Daarom moeten we de verwachtingen in het eerste gedeelte van het seizoen temperen”, verklaarde Mekies tegenover De Telegraaf. “Daarna zul je zien dat we progressie boeken.”

“We verwachten dat de eerste maanden zwaar zullen zijn”, vervolgde hij. “We zullen kopzorgen hebben, slapeloze nachten kennen en waarschijnlijk soms moeite hebben om de auto überhaupt uit de garage te krijgen. Maar tegelijkertijd geloven we dat we over de juiste middelen beschikken om er weer bovenop te komen. Wees geduldig en geef ons wat tijd.”

Sleutelrol voor Verstappen

De Fransman benadrukte daarbij het belang van Max Verstappen, die – ondanks de aanhoudende transfergeruchten – uiterst betrokken blijft bij Red Bull. “Het is gekkenwerk om te denken dat we meteen op topniveau zitten”, legde Mekies uit. “Het zou ook raar zijn om te veronderstellen dat Max (Verstappen, red.) dat niet begrijpt. Dat verandert echter niets aan onze ambitie om nummer 1 te zijn. Max blijft betrokken bij elke discussie, elke analyse en elk risico dat we nemen. Hij wordt overal in meegenomen.”

Zo is de viervoudig wereldkampioen, die ook op de baan het verschil kan maken, een cruciale troef voor Red Bull. “Ik denk dat we met Max een driedubbel voordeel hebben”, bevestigde Mekies. “Allereerst vanwege zijn betrokkenheid, daarnaast vanwege zijn gevoel in de auto. Met de nieuwe reglementen wordt de invloed van de coureurs alleen maar groter. En ten slotte kan Max het team als geen ander de juiste richting opduwen, zodat we nóg meer uit de auto en de motor kunnen halen. In dat opzicht geeft hij ons een aanzienlijke boost.”

