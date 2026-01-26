Red Bull heeft beelden vrijgegeven van de definitieve RB22, de auto waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar in 2026 de Formule 1 zullen bestormen. Tijdens de zogeheten season launch in Detroit lichtte de Oostenrijkse renstal slechts een tipje van de sluier op en toonde het uitsluitend de livery van de nieuwe bolide. Deze week neemt Red Bull echter deel aan de privétests op het Circuit de Barcelona-Catalunya en presenteert het team voor het eerst de daadwerkelijke auto.

In Detroit werd al duidelijk dat Red Bull met een volledig nieuwe livery aan de start verschijnt. Het team van Max Verstappen kiest met de RB22 voor een felblauwe kleurstelling met een kenmerkende glanzende lak. Verstappen toonde zich eerder al enthousiast over het ontwerp, maar tijdens de komende privétests zal moeten blijken of ook de prestaties van zijn nieuwe auto hem kunnen bekoren. Tussen 26 en 30 januari krijgt Red Bull drie testdagen met de RB22.

In aanloop naar het nieuwe seizoen zijn er nog veel vraagtekens rondom de competitiviteit van de verschillende teams. Ingrijpende reglementswijzigingen aan zowel het chassis als de motor kunnen de machtsverhoudingen flink doen verschuiven. Bovendien rijdt Red Bull in 2026 voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij. In samenwerking met autogigant Ford ontwikkelde het team een gloednieuwe motor, die in Barcelona voor het eerst echt losgelaten wordt op het circuit. Rivalen als Mercedes en Ferrari hebben hun eerste shakedowns inmiddels al achter de rug.

