Pirelli heeft bekendgemaakt welke banden de verschillende F1-teams meenemen naar de privétests in Barcelona. Tussen 26 en 30 januari krijgen alle teams vijf dagen de tijd om de nieuwe auto’s voor 2026 achter gesloten deuren te testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een aantal teams heeft daarbij opvallende keuzes gemaakt wat betreft de banden; zo zet Red Bull vrijwel exclusief in op de zachtste compound.

Voorafgaand aan de vijfdaagse shakedown in Spanje maakte Pirelli bekend welke banden het beschikbaar stelt. De teams mogen kiezen uit de C1-, C2- en C3-compounds, aangevuld met intermediate- en regenbanden. Inmiddels hebben alle deelnemers hun keuzes doorgegeven en communiceerde de Italiaanse bandenleverancier zondag welke rubbers elk team meeneemt naar Barcelona. Ook Williams gaf zijn selectie door, al is inmiddels duidelijk dat het team uit Grove deze eerste tests overslaat vanwege vertragingen in de ontwikkeling van de nieuwe FW48.

Red Bull zet in op softs

De bandenkeuze van Red Bull springt het meest in het oog. Het team kiest voor achttien sets zachte banden, één set mediumbanden en nul harde compounds. De privétests vormen tevens de eerste shakedown voor de Oostenrijkers, die nog geen meters hebben gemaakt met de nieuwe RB22. Voor rivaal McLaren wordt de wintertest in Barcelona eveneens een vuurdoop; de papaja’s komen dinsdag voor het eerst in actie met de nieuwe MCL40. Het team kiest voor vier sets harde banden, tien sets mediumbanden en zes sets zachte banden.

De andere topteams, Ferrari en Mercedes, hebben al wel enkele meters gemaakt met respectievelijk de SF-26 en de W17. De Scuderia neemt komende week de meeste mediumbanden mee naar Barcelona, te weten twaalf sets. Mercedes daarentegen heeft juist geen mediumbanden geselecteerd. Het volledige overzicht van de bandenkeuzes is hieronder te bekijken.

De bandenkeuzes van de verschillende teams tijdens de privétests in Barcelona (Pirelli)

