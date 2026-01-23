Williams heeft besloten om de eerste privétests in Barcelona over te slaan. Het team uit Grove zal niet deelnemen aan de shakedown die van 26 tot en met 30 januari plaatsvindt. Omdat de FIA in 2026 ingrijpende nieuwe reglementen invoert, besloten alle teams een extra vijfdaagse test te organiseren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Williams zegt dat het vertraging heeft opgelopen in de ontwikkeling van de nieuwe FW48 en daarom niet deelneemt aan deze oefenronden.

“Atlassian Williams F1 Team heeft besloten niet deel te nemen aan de shakedown van volgende week in Barcelona”, luidt een officieel teamstatement. “We hebben vertragingen opgelopen in het FW48-programma, omdat we blijven streven naar maximale prestaties.” In plaats daarvan zal Williams een reeks interne tests uitvoeren, waaronder virtuele sessies in de simulator.

Blik op Bahrein

Het team verlegt de focus naar de openbare wintertests in Bahrein en het openingsweekend in Melbourne. “We kijken ernaar uit om de komende weken weer de baan op te gaan en willen al onze fans bedanken voor hun voortdurende steun. Er is veel om samen naar uit te kijken in 2026.”

LEES OOK: Alpine onthult A526 vanaf cruiseschip in Barcelona: ‘Het is een beauty’

Williams zou aanvankelijk met een speciale testlivery – gekozen door de fans – naar Barcelona afreizen. De definitieve kleurstelling, die volgens het team ‘opvallend’ zal zijn, wordt op 3 februari onthuld en grijpt mogelijk terug op de rijke historie van Williams. Het team keert in 2026 tevens terug naar de originele naam: ‘Williams F1 Team.’

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.