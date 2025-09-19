Isack Hadjar is de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen bij Red Bull het tweede zitje achter Max Verstappen te bemachtigen. De Frans-Algerijnse coureur is bezig aan een sterk jaar bij het dochterteam van Racing Bulls. Liam Lawson voorziet zijn huidige teamgenoot van een opmerkelijk advies: ‘Negeer alles wat er wordt gezegd’.

De Nieuw-Zeelander werd dit jaar na twee teleurstellende races bij Red Bull teruggezet naar Racing Bulls. Yuki Tsunoda maakte de omgekeerde route, maar de Japanner heeft het op zijn beurt nu ook moeilijk. De kans is groot dat Hadjar de volgende is die de kans krijgt zich naast Verstappen te laten zien.

Met dat in gedachten werd Lawson voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan gevraagd om Hadjar advies te geven. “Ik denk dat we van buitenaf allemaal zien hoe moeilijk het is om daar te zijn,” zo erkent Lawson. “Voor mij is het lastig om echt terug te kijken en een goede vergelijking te maken, omdat het voor mij maar twee races waren.”

‘Er wordt teveel gepraat’

Toch is zijn advies aan Hadjar eenvoudig. “Bereid je goed voor en negeer alles wat er wordt gezegd.”

Liam Lawson: “Ik denk dat er misschien te veel gepraat wordt over hoe moeilijk het is. Aan het eind van de dag zijn we allemaal coureurs. We moeten allemaal genoeg zelfvertrouwen hebben om überhaupt in deze sport te zitten; je komt hier niet binnen als je denkt dat anderen beter zijn dan jij. Dus ik denk dat je gewoon vertrouwen in jezelf moet hebben. Isack heeft het dit jaar goed gedaan en ik denk dat hij zich gewoon moet focussen op zijn werk. Niet luisteren naar alles wat er wordt gezegd over hoe het zal zijn bij Red Bull, want uiteindelijk weet bijna niemand dat, behalve dan de jongens die het zelf hebben meegemaakt.”

