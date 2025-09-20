Liam Lawson pakte in Bakoe de beste startpositie uit zijn Formule 1-carrière. In een chaotische sessie met een recordaantal rode vlaggen, wist de Nieuw-Zeelander zich niet alleen staande te houden. Lawson verzekerde zich ook van een startplek op de tweede rij. ‘Ik weet niet eens meer wat er allemaal is gebeurd!’, zegt een verbijsterde Lawson meteen na de kwalificatie.

“Ik weet niet eens meer wat er allemaal is gebeurd”, is de eerste reactie van Liam Lawson na de chaotische kwalificatiesessie in Bakoe. Maar liefst zes keer werd de rode vlag gezwaaid, en meerdere coureurs – waaronder Charles Leclerc en Oscar Piastri – eindigden in de barrières. “Er gebeurde zoveel. Ik had wel verwacht dat er veel zou gebeuren, maar zoveel niet.”

Lawson kon zich echter niet alleen staande houden tussen alle chaos, maar ook zijn Racing Bulls-bolide naar de tweede startrij rijden. “Onze auto was, toen het er echt op aankwam in de kwalificatie, goed. Enorm bedankt aan het hele team, maar natuurlijk is morgen pas de belangrijkste dag.” De coureur kreeg echter niet alleen met de crashes van zijn collega’s te maken, ook de weersomstandigheden waren lastig. “Je ziet dat de regen eraan komt. Maar omdat de banden nog warm zijn, heb je nog grip. Je probeert daarom tegen je intuïtie in te blijven pushen, maar het is zeker lastig.”

Achterom kijken

Ondanks dat Lawson dik tevreden is met zijn top drie-startplaats, verwacht hij niet dat hij zijn goede startplaats kan verzilveren. “Het wordt zeker een moeilijke race. We hebben een goede startpositie, maar we weten wie we achter ons hebben. Daar ligt dan ook de focus.”

