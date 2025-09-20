Einde kwalificatie in Bakoe voor Charles Leclerc! De Monegask parkeert zijn SF-25 in de barrières van het stratencircuit in Azerbeidzjan, en zorgt zo voor de vijfde rode vlag van de sessie. Daarmee evenaart de GP Azerbeidzjan het record van onder meer de GP Emilia-Romagna 2022. Ook komt met het vroegtijdig einde van de kwalificatiesessie voor Leclerc een einde aan zijn reeks van vier poleposities op het Azerbeidzjaanse stratencircuit.

Het zit Charles Leclerc in Bakoe niet mee. De Monegask zag zijn reeks van vier poleposities achter elkaar dramatisch tot een einde komen in Q3 van de kwalificatiesessie op Bakoe. Leclerc raakte de barrières van het smalle stratencircuit in Azerbeidzjan in bocht vijftien, en kon vervolgens met zijn SF-25 niet verder doorrijden. De Ferrari-coureur doet zo ook niet meer mee om de strijd voor de polepositie. Leclerc pakte sinds 2021 ieder jaar de begeerde eerste startpositie. De coureur was gelukkig ongedeerd na zijn crash.

Bekijk de beelden hier:

