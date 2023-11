Charles Leclerc is erg blij met zijn tweede plek in de Grand Prix van Las Vegas. De Ferrari-coureur vertelt na afloop vol enthousiasme over hoeveel hij genoot van de race in ‘Sin City’.

Eventjes leek het erop dat Charles Leclerc een kans maakte op de winst. De Monegask verloor zijn koppositie bij de start meteen aan Max Verstappen, maar kon zich weer terug naar de eerste plek vechten. Maar toen een safety car de baan op kwam kort nadat Leclerc een pitstop had gemaakt, waren zijn kansen op de winst gezien. Toch kon hij nog een goede strijd aangaan met de beide Red Bulls om als tweede te finishen.

“Wat een race!” lacht Leclerc opgewonden na afloop. “Ik heb er echt van genoten. Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat het bij een tweede plek bleef, maar uiteindelijk was dat gewoon het beste wat we konden halen. Het was lastig bij de start, volgens mij raakte Max wat grip kwijt en duwde hij me naar buiten. Maar we waren snel, haalden hem weer in. Over het geheel ging het gewoon erg goed, al hadden we pech met de safety car. We besloten daar geen pitstop te maken omdat we niet wisten wat de rest ging doen. We kozen er dus voor om die eerste plek te behouden, maar dat werd richting het einde wel lastig met de oudere banden. Maar tweede plek, met erg veel duels, daar genoot ik oprecht van.”

“We hadden dit nodig”

Het was geen makkelijk weekend voor Ferrari. Carlos Sainz liep in de eerste vrije training schade op door een loszittend putdeksel. De reparaties leverden hem een straf van tien plekken op, wat betekende dat de Spanjaard het merendeel van de race zijn best moest doen om in de punten te eindigen.

“We hadden dit nodig”, reflecteert Leclerc. “Het weekend begon niet zoals we hadden gewild, maar ik ben blij dat het op deze manier eindigde. Het is een geweldige sport. Er was naar mijn idee geen betere race om als eerste race in Vegas te hebben. De energie in deze stad is geweldig. Sorry voor de fans dat ik slechts tweede werd, ik heb alles gegeven, maar ik weet zeker dat iedereen ervan genoot om naar deze race te kijken. Ik hoop dat we meer races als dit krijgen.”

