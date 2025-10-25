Charles Leclerc vertrekt vanaf de eerste startrij tijdens de Grand Prix van Mexico. De Monegask moest in de kwalificatie alleen Lando Norris voor zich dulden, maar ziet desondanks kansen om de race in zijn voordeel te beslissen. Een overwinning zou bijzonder zijn: precies een jaar geleden won Ferrari voor het laatst, en dat gebeurde óók hier in Mexico-Stad.

“Deze kwalificatie was erg lastig,” vertelde Leclerc na afloop. “Er is nauwelijks grip waardoor de auto alle kanten op gleed. Om een snelle ronde te rijden is lastig, maar ik ben tevreden met wat we hebben neergezet. Veel sneller was denk ik niet mogelijk met deze auto.”

Toch heerst er bij Ferrari hoop op een goede zondag. De SF-25 lijkt op de lange runs beter tot zijn recht te komen, en Leclerc heeft zijn zinnen gezet op een sterke start. “Dat zou heel veel betekenen voor ons,” zegt hij over de mogelijkheid om te winnen. “Ik zal er alles aan doen om de eerste positie te veroveren in de eerste bocht en dan zien we wel wat er mogelijk is.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.