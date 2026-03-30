Charles Leclerc onthult welke spelletjes het team van Mercedes probeerde te spelen tijdens zijn gevecht met George Russell op Suzuka. De twee streden tot op het einde van de GP Japan om de derde podiumplaats. Leclerc trok uiteindelijk aan het langste eind, al was hij nog geen vijf tienden eerder over de finishlijn dan Russell, maar niet zonder eerst de ‘tactiek’ van de Zilverpijlen te ontdekken: ‘Toen deed George precies het tegenovergestelde’.

Charles Leclerc heeft zijn tweede podiumplaats van het jaar binnen. De Monegask reed nog geen vijf tienden eerder over de finishlijn dan George Russell, die uiteindelijk genoegen moest nemen met de vierde plaats. Leclerc doet een boekje op over hoe er tijdens het gevecht met de Mercedes-coureur ook spelletjes werden gespeeld via de boordradio.

NU ONLINE: 40 pagina's Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

“Het was een gevecht op het scherpst van de snede en ze waren bij Mercedes ook een beetje ondeugend” vertelde Leclerc in de persconferentie na de Japanse race. “Mijn engineer vertelde me wat zijn engineer (van Russell, red.) via de boordradio zei, maar hij deed precies het tegenovergestelde, en dat zette me behoorlijk onder druk.”

‘Best wel een leuke race’

De Monegask heeft ook een meteen een concreet voorbeeld van de Mercedes-tactiek. “Op een gegeven moment zeiden ze volgens mij tegen me: ‘Oh, hij krijgt de instructie om alles te geven op het rechte stuk’, en toen deed hij vier ronden achter elkaar precies het tegenovergestelde. Dus ik had het vrij snel door en kon toen verdedigen.” Toch genoot Leclerc wel van het gevecht met Russell: “Het was best wel een leuke race.”

