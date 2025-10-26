Charles Leclerc heeft een knappe tweede plaats behaald in de Grand Prix van Mexico. De Ferrari-coureur hield in de slotfase van de race stand tegenover een aandringende Max Verstappen en hielp zijn team daarmee aan waardevolle punten in de strijd om het constructeurskampioenschap. Dankzij zijn podium klimt Ferrari nu naar de tweede plek bij de teams.

Leclerc sprak na afloop zichtbaar opgelucht over zijn race: “Ik ben heel blij met dit weekend. De Grand Prix van Amerika was al heel positief voor ons, en om nu weer op het podium te staan is een grote verrassing.” De Monegask liet zien dat Ferrari na een moeizame seizoensfase de juiste richting heeft gevonden, met een sterke kwalificatie en een solide racepace op zondag.

In de slotronden kwam Verstappen snel dichterbij, maar een Virtual Safety Car gooide roet in het eten van de Nederlander. Leclerc geeft toe dat het moment cruciaal was: “Ik was heel blij met de virtual safetycar. Mijn banden waren totaal versleten en ik zag Max steeds dichterbij komen. Dus die safetycar was mijn redding.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.