Na een moeizame start van het weekend herleeft Ferrari ineens tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Charles Leclerc verraste met een sterke derde tijd achter Max Verstappen en Lando Norris, en spreekt van een sessie waarin alles eindelijk op zijn plek viel.

“Ja, dat was best een verrassing,” lacht Leclerc na afloop. “Vooral omdat het vanaf het begin al een lastig weekend is voor ons. We probeerden alles op orde te krijgen voor de kwalificatie en dat is gelukt. Maar er zijn nog steeds bepaalde zaken die we moeten leren begrijpen van deze auto. We gaan alle kanten op qua prestaties, zonder dat we de auto echt fundamenteel aanpassen.”

Volgens de Monegask speelde de sprintrace eerder op de dag een sleutelrol. “We hebben daar veel van geleerd en dat toegepast in deze kwalificatie. Dit lijkt te werken, dus ik hoop dat we vanaf nu wat kunnen inlopen.”

Voor de race, die hij vorig jaar nog won in Austin, blijft Leclerc realistisch. “Onze auto is in de race meestal wat sterker dan in de kwalificatie, maar ik verwacht niet dat we ineens kunnen vechten met Max en de McLaren. Maar wie weet hebben we net zo’n goede start als vorig jaar en kunnen we vooraan blijven rijden.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.