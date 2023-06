Charles Leclerc heeft erkend dat er ergens iets misgaat bij Ferrari. Na voor de derde keer dit seizoen puntloos een race te verlaten vindt de Monegask dat er iets moet veranderen in het team.

De Grand Prix van Spanje was opnieuw een teleurstellende race voor Ferrari. Carlos Sainz wist nog wat kostbare punten binnen te slepen op de vijfde plek, maar Leclerc eindigde op de elfde plek buiten de punten. De Monegask kon zich maar moeilijk een weg naar voren banen, en ondanks dat hij op de harde band startte ging hij zelfs eerder naar binnen dan veel van zijn concurrenten op zachtere compounds.

“Ik weet niet wat we verkeerd doen, maar we doen overduidelijk iets verkeerd”, erkent Leclerc na de race bij Sky Sports. “Ik deed twee stints op de harde banden, deed exact hetzelfde, maar de auto gedroeg zich heel anders. We moeten daar vat op krijgen, maar dat moet wel echt nu gebeuren. We worstelen hier al een paar races mee en het gaat maar niet beter.”

Hoe slecht de race ook ging, de kwalificatie was nog een stuk erger. Leclerc zette slechts de negentiende tijd neer op de zaterdag in Barcelona. De Monegask startte uiteindelijk vanuit de pitlane nadat het team een nieuwe versnellingsbak in zijn Ferrari zette. Dat Leclerc tijdens de kwalificatie problemen had met de auto was duidelijk.

“Tijdens de race ging het wel beter”, reflecteert de Ferrari-coureur. “In de kwalificatie kon ik amper rijden. Ik had een losse achterband die we niet konden verklaren, heel erg raar. Dat moeten we analyseren, dat hebben we nog niet gedaan. Op zondag waren het juist de voorbanden, dus weer een heel ander probleem.”

FORMULE 1 Magazine nummer 6 ligt nu in de winkel, maar kan ook online worden besteld. In deze uitgave volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Ernest Knoors wekt Arrows uit 1985 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!