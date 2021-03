Legendarische F1-commentator Murray Walker overleden

De legendarische Britse Formule 1-commentator Murray Walker is op 97-jarige leeftijd overleden. Walker was wereldwijd jarenlang de stem van de Formule 1 en werd beroemd om zijn enthousiaste manier van commentaar geven.

Walker was van 1976 tot en met 1996 bij de BBC de stem van de Formule 1, en daarna van 1997 tot en met 2001 voor ITV. Walker genoot niet alleen veel populariteit onder het publiek, maar ook in de paddock onder coureurs en teambazen.

Eén van Murray’s bekendste uitspraken was het ‘and it’s go, go, go!‘, wat hij bij de start van een Grand Prix vaak vol overgave riep. Murray deelde het commentaarhokje bij de BBC van 1980 tot en met 1993 met James Hunt, de wereldkampioen van 1976. Bij ITV was Martin Brundle zijn vaste co-commentator.

Walker was behalve commentator ook journalist en was na 2001 nog geregeld in een andere rol in Formule 1-uitzendingen van onder meer de BBC te horen. In zijn jongere jaren racete hij zelf met motoren. Walker werd in 2009 in Engeland uitgeroepen tot ‘de beste sportcommentator ooit’.