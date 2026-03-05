Lewis Hamilton begint zijn tweede seizoen bij Ferrari met een duidelijke missie. Na een teleurstellend debuutjaar, waarin hij voor het eerst in zijn carrière geen podium behaalde en werd afgetroefd door teamgenoot Charles Leclerc, is hij volledig gefocust op winnen. De voorbije testweken in Bahrein beloven veel goeds voor Hamilton, al valt nog te bezien of het dit jaar wél klikt tussen de gevierde Brit en de Italiaanse renstal.

“Het doel is om te winnen. Daar werken we naartoe”, zei Hamilton donderdag tijdens de FIA-persconferentie in Melbourne. “Elk team doet dat, maar dat is ons doel: elke kans optimaal benutten en meedoen in de voorhoede, hopelijk al in de eerste races.” Kenners zagen dat Ferrari sterk uit de testdagen kwam, al wil Hamilton geen concrete uitspraken doen over de onderlinge machtsverhoudingen. “Het is lastig te zeggen”, verklaarde hij. “Mercedes zag er snel uit, en ik weet niet of Red Bull al zijn ware potentie heeft laten zien; dus het is echt heel spannend. Dat neemt niet weg dat ik een geweldige groep mensen achter me heb die zich volledig richten op het leveren van prestaties en het maximaliseren van elk weekend.”

Goede wintertests

Ferrari kende een productieve winter met veel testkilometers en sterke tijden in Barcelona en Bahrein, wat het vertrouwen richting de seizoensopener vergroot. “We hebben veel kilometers gemaakt tijdens de wintertests”, gaf Hamilton toe. “Er is enorm veel werk verzet door het team in de fabriek, maar ook tijdens die tests hebben we goede resultaten behaald”, voegde hij eraan toe. “We laten het slechte achter ons en gaan verder met het goede. We zijn scherp, voorbereid en we weten wat we moeten doen. Tegelijkertijd weten we ook dat de nieuwe regels en voorschriften enorme uitdagingen met zich meebrengen.”

Ondanks het ontbreken van een vaste race-ingenieur voelt Hamilton zich beter gewapend dan twaalf maanden geleden. “Het is enorm anders dan het eerste jaar en het voelt veel beter”, vertelde hij. “Ik zit nu een jaar bij dit team, heb de cultuur leren kennen en begrijp hoe de mensen hier te werk gaan. We zijn gewoon beter op elkaar ingespeeld en daardoor voel ik me ook meer verbonden met het team. Dus ja, ik ben veel gelukkiger.”

‘Mezelf opnieuw uitgevonden’

Vorig jaar twijfelde Hamilton nog openlijk aan zijn toekomst in de Formule 1. Waar komt deze hernieuwde positiviteit vandaan? “Een combinatie van dingen”, legde hij uit. “De winterstop was erg positief. De omgeving voelde vertrouwd, evenals de mensen met wie ik was. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik probeer altijd een positieve mindset aan te nemen en daar heb ik gedurende de winter op gefocust; zelfvertrouwen kweken en harder werken dan wie dan ook. Mezelf opnieuw uitvinden was ook een belangrijk onderdeel daarvan.”

“Zoals ik al op sociale media heb gedeeld, was ik even de weg kwijt”, verkondigde hij eerlijk. “Maar die persoon zul je niet meer terugzien.” Hamilton beschreef de afgelopen periode als een kantelpunt: “Veel mensen maken dat op een bepaald moment in hun leven mee, en het is belangrijk dat je jezelf weer opraapt en terugkomt met een positieve instelling. Ik voel me nu geweldig en de trainingen en de samenwerking met het team zijn fantastisch geweest. Mijn persoonlijke leven, maar ook hoe ik het team benader en hoe het team te werk gaat; alles verloopt veel soepeler dan vorig jaar.”

