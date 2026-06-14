Lewis Hamilton beleeft een sterk seizoen met zijn eerste twee podiums voor Ferrari in de afgelopen twee races. De Brit, die een achtste wereldtitel nog altijd niet uit zijn hoofd heeft gezet, gelooft dat er nog veel moois mogelijk is en wijst op meerdere factoren achter zijn opleving.

Lewis Hamilton zit lekker in zijn vel. Vorige week nam de Brit de tweede plaats in het rijderskampioenschap over van zijn voormalig teamgenoot George Russell en gisteren kwalificeerde hij zich als tweede voor de Grand Prix van Catalonië. “Ik ben fitter, ik ben gezonder en persoonlijk zit ik beter in mijn vel”, vertelde hij aan Sky Sports F1. “Ik ben met een veel positievere instelling aan dit seizoen begonnen. Ik zou zelfs zeggen dat mijn houding beter is dan aan het begin van vorig jaar.”

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Na vier jaar te hebben geworsteld met de auto’s uit het grondeffecttijdperk, lijkt Hamilton dit seizoen beter uit de voeten te kunnen met de nieuwe aerodynamische regelgeving rond de carrosserie. “Ik bestuur een auto die ik heb helpen ontwikkelen, in tegenstelling tot vorig jaar, toen ik een auto erfde waar ik niets mee te maken had, en het is een nieuw tijdperk waar ik gewoon de voorkeur aan geef”, zegt hij daar zelf over. “Het is dus een combinatie van dingen, en ik ben ook gewoon gelukkig in mijn leven, ervaring helpt natuurlijk echt, en je zou van sommige van je collega’s kunnen horen dat ze geen wereldkampioenschap hebben gewonnen, en er is een reden waarom ze hebben geen wereldkampioenschap gewonnen, en er is een reden waarom ik er zeven heb.”

Hamilton: “Ik weet wat er nodig is om een team te laten winnen, en ik ken veel mensen met wie ik werk, weten wat er nodig is om in het verleden kampioenschappen te hebben gewonnen, en mijn enige doel is om hen en mij te helpen te komen waar we uiteindelijk zijn. Ik geloof echt dat we kunnen komen en het verdienen om te zijn.”

Magische plek

Met zijn vorm snoert Hamilton de critici de mond. Zo noemde voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone de samenwerking tussen de zevenvoudig wereldkampioen en Ferrari vorig seizoen regelmatig een ‘financieel marketingproject’.

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Hamilton, die een achtste wereldtitel nog altijd niet uit zijn hoofd heeft gezet, zegt dat hij en Ferrari op de goede weg zijn om hun gezamenlijke doelen te bereiken en gelooft dat er mooie dingen kunnen ontstaan. “Mijn aanpak is volledige aanval, volledige inzet en het team voortdurend proberen te stimuleren en in de juiste richting te duwen”, zegt hij. “Als we allemaal met dezelfde kracht in dezelfde richting roeien, denk ik dat we samen een magische plek kunnen bereiken.”

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