Bernie Ecclestone heeft een vernietigend oordeel geveld over Lewis Hamilton en Ferrari. Volgens de voormalig Formule 1-baas is de samenwerking niets meer dan een financieel marketingproject, waarbij ook teambaas Fred Vasseur het moet ontgelden.

Na jaren trouwe dienst bij Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldtitels behaalde, maar de laatste seizoenen geen aanspraak meer maakte op de titel, maakte Lewis Hamilton dit jaar de overstap naar Ferrari. Het was een zet die zijn carrière van nieuw elan moest voorzien, maar voorlopig is het een moeizaam huwelijk tussen de twee.

LEES OOK: Hamilton stelt nieuw doel voor resterende Grands Prix: ‘Podiumplaats bemachtigen’

De cijfers liegen er niet om: Hamilton wacht nog steeds op zijn eerste podium in dienst van Ferrari en gaat de Grand Prix van Brazilië in met een achterstand van 64 punten op teamgenoot Charles Leclerc. De samenwerking heeft allesbehalve indruk gemaakt op Bernie Ecclestone, die in een interview met Sport.de zijn ongefilterde mening geeft. Volgens de 95-jarige is Hamilton ‘een van de beste van de afgelopen tien jaar, maar niet de beste’. “Alles glipt hem daar uit de handen. Hij wilde daar wereldkampioen worden en is nu verrast dat het hem niet lukt.”

Financieel Marketingproject

De verbintenis tussen Hamilton en Ferrari noemt de voormalig Formule 1-baas een ‘financieel marketingproject’. “Ik denk dat hij in de toekomst meer met mode gaat doen”, voegt hij er spottend aan toe.

LEES OOK: Ex-Ferrari-topman fileert Vasseur: ‘Team mist leiderschap, was Binotto maar gebleven’

Niet alleen Hamilton moet het ontgelden. Ook teambaas Fred Vasseur, die sinds 2023 aan het roer staat van de Italiaanse renstal en in de zomer nog een nieuw meerjarig contract tekende, krijgt ervan langs. “Het probleem is: Ferrari heeft aan de top een dictator nodig om succesvol te zijn. Daar wordt niet Italiaans gesproken, maar ‘Ferrari’. Iedereen in Italië bemoeit zich ermee en iedereen heeft een mening over wat goed en fout is. Frederic Vasseur is te zwak en gewoon geen dictator”, aldus Ecclestone.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.