De verwachtingen waren hooggespannen toen Lewis Hamilton begin dit jaar in Maranello werd onthaald. Ferrari greep in 2024 nipt naast de constructeurstitel en hoopte met de zevenvoudig wereldkampioen aan boord op een nieuwe titelpoging. Na negentien Grands Prix kijkt Hamilton echter terug op een teleurstellend seizoen – ook hij moet zijn ambities bijstellen en mikt in de laatste races op het bemachtigen van zijn eerste podiumplaats.

Tijdens de afgelopen Grand Prix van de Verenigde Staten kwam Lewis Hamilton als vierde over de streep. Daarmee evenaarde hij zijn beste resultaat ooit in de Ferrari-kleuren. Zijn eerste podium met de Scuderia laat voorlopig nog op zich wachten – een extra grote teleurstelling voor de Brit, die er tot nu toe in elk Formule 1-seizoen in slaagde minstens één keer op het podium te eindigen. Vastberaden richt Hamilton zich nu op de resterende races om die reeks in stand te houden.

Constructeurskampioenschap

In gesprek met de media in Austin lichtte hij toe wat hij nog hoopt te bereiken richting de seizoensfinale – en het einde van zijn eerste jaar bij Ferrari. “Ik zou zeggen: consistentie”, aldus de 40-jarige coureur. “Mijn doel is om op enig moment een podiumplaats te behalen – als dat überhaupt mogelijk is – en om vóór Mercedes te eindigen in het constructeurskampioenschap. Als ik het team kan helpen om tweede te worden bij de constructeurs, zou dat een mooie afsluiting van het jaar zijn.”

Tijdens de GP van Azerbeidzjan veroverde Mercedes de tweede plaats in het kampioenschap. Ferrari staat op dit moment nog steeds op de derde plek, al bedraagt het verschil tussen beide topteams slechts zeven WK-punten. Ook Red Bull maakt nog kans op de tweede plaats; Max Verstappen en consorten staan slechts drie punten achter de Scuderia. McLaren kroonde zich tijdens de GP van Singapore al tot kampioen.

Hoewel zijn eerste podium met Ferrari hem vooralsnog door de vingers glipt, blijft Hamilton optimistisch over de vooruitgang met de SF-25. Hij merkt dat de auto er in de laatste weken op vooruit gaat. “Het gaat de goede kant op”, benadrukte hij. “Ik voel me steeds beter in de auto en ga me de komende dagen nog verder verdiepen in het materiaal. Ik probeer te ontdekken hoe ik er meer prestaties uit kan halen – al gaat het over het algemeen al best redelijk.”

