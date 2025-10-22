Charles Leclerc wil voor eens en voor altijd afrekenen met de negatieve geruchten die Ferrari de afgelopen weken teisterden. Te midden van een relatief matig seizoen – waarin de Scuderia vooralsnog geen enkele Grand Prix heeft gewonnen – werd gespeculeerd over een mogelijke exit van de Monegask, de prestaties van Lewis Hamilton en zelfs een vermeende deal met Christian Horner. Nadat Leclerc in Austin een podiumplaats veroverde, haalde hij fel uit naar alle rumoer.

Achter Max Verstappen en Lando Norris verzekerde Leclerc zich zondag van de derde plaats tijdens de Amerikaanse GP. Na afloop erkende hij de uitdagingen waarmee Ferrari de afgelopen periode kampte, maar wilde hij tegelijkertijd korte metten maken met de aanhoudende geruchten rond het team. In de FIA-persconferentie benadrukte hij dat Ferrari zich niet laat afleiden door speculaties.

‘Blijven gefocust’

“Ik ben heel erg blij”, aldus Leclerc over zijn zesde podium van 2025. “In de vrije training hadden we te maken met versnellingsbakproblemen, wat ons een paar ronden heeft gekost. Daardoor liepen we wat achter op de rest. We probeerden dat te herstellen in de sprintkwalificatie en de sprintrace, en hebben later nog enkele kleine aanpassingen gedaan. Daardoor presteerden we veel beter. Vandaag was een erg goede race voor ons – een positieve ontwikkeling, zeker gezien het feit dat de tweede seizoenshelft tot nu toe behoorlijk uitdagend is gebleken.”

LEES OOK: Vasseur weet wat Ferrari te doen staat: 'Moeten punten scoren met twee auto's'

Leclerc reageerde vervolgens rechtstreeks op alle geruchten rond Ferrari. “Er zijn volkomen ongegronde verhalen en geruchten over het team”, verklaarde hij. “Het is fijn dat we kunnen laten zien dat we in zulke omstandigheden gefocust blijven op ons werk en daar ook voor beloond worden met een podium.” De Monegask doelde onder meer op de druk die rond teambaas Frédéric Vasseur hangt. Hoewel de Fransman onlangs een nieuw meerjarig contract heeft getekend en Ferrari-topman John Elkann publiekelijk zijn steun heeft uitgesproken, blijven de geruchten over een mogelijke terugkeer van Christian Horner in Maranello hardnekkig rondzingen.

