Na de Grand Prix van de Verenigde Staten ligt de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap weer volledig open. Ferrari heeft het gat naar Mercedes verder verkleind, en teambaas Frédéric Vasseur benadrukt dat scoren met beide auto’s essentieel wordt in de spannende slotfase van het seizoen.

Ferrari keerde in Austin terug op het podium en zag beide auto’s competitief voor in het veld meestrijden. Voor teambaas Frédéric Vasseur is dat precies waar het om draait in deze fase van het kampioenschap: “Het is een goed gevoel om weer op het podium te staan, om terug te zijn met beide auto’s, om de snelheid te hebben. We blijven vechten tot het einde.”

Volgens de Fransman is het scoren met beide auto’s cruciaal in de strijd om de tweede plek. Red Bull staat namelijk met 331 punten vlak achter de Scuderia, waarvan maar liefst 306 punten door Verstappen alleen zijn behaald. Mercedes staat ondertussen maar zeven punten voor op Ferrari. Die eenzijdige puntenscore bij Red Bull ziet Vasseur echter als een risico voor de concurrentie: “We zitten met drie teams binnen tien punten van elkaar, maar Max pakt elk weekend grote hoeveelheden punten. Het belangrijkste is dat we punten scoren met beide auto’s. Laten we gefocust blijven tot het einde en het maximale uit ons pakket halen.”

Spannende slotfase in constructeursstrijd

Na de Grand Prix van de Verenigde Staten is het verschil tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull minimaal. Het verschil tussen de tweede en de vierde plek bedraagt slechts tien punten. Het team dat daarom het beste uit beide auto’s weet te halen, lijkt in de strijd om de tweede plaats aan het langste eind te zullen trekken. Met nog maar een paar races te gaan, belooft het een zinderende finale te worden in het constructeurskampioenschap.

