Het is officieel: IndyCar-coureur Colton Herta staat vanaf 2026 op de Formule 2-grid. Eerder maakte de coureur al bekend de Amerikaanse tak van autosport te verruilen voor de functie van testcoureur bij Cadillac. Hitech Grand Prix bevestigt nu dat Herta volgend seizoen voor het Formule 2-team zal rijden. De Amerikaan komt zo een stap dichter bij het verwezenlijken van zijn droom om in de Formule 1 te rijden.

De overstap van Colton Herta naar de Formule 2 volgt op zijn zeven seizoenen in de Amerikaanse IndyCar. Zijn tijd in deze tak van de autosport leverde de Amerikaan geen windeieren. Maar liefst negentien keer stond Herta op het podium, waaronder negen keer op de hoogste trede. Ook pakte de coureur zestien keer de pole position. Eerder reed Herta al in de Spaanse Formule 3, waar hij in 2016 als tweede eindigde in het kampioenschap. Zijn entree in de Formule 2 volgend seizoen brengt Herta weer een stapje dichter bij zijn droom om in de Formule 1 uit te komen.

“Ik heb er ontzettend veel zin in om voor het FIA Formule 2-seizoen 2026 bij Hitech te gaan rijden”, aldus Herta in het officiële persbericht. “Dit is een grote verandering in mijn carrière en ik ben klaar voor de uitdaging. Ik heb genoten van mijn tijd in IndyCar en ben trots op alles wat ik heb bereikt, maar de kans om in de F2 te racen – om op de Formule 1-kalender te rijden, tegen enkele van de beste jonge coureurs ter wereld – kon ik niet laten schieten. Ik heb er altijd naar gestreefd om de deur naar de F1 open te houden, en deze stap maakt deel uit van die ultieme ambitie.”

‘Niveau IndyCar ligt hoger dan Formule 2’

Naast Formule 2-coureur is Herta in 2026 ook voor het eerst testcoureur bij nieuwste Formule 1-team Cadillac. Volgens Lando Norris heeft de Amerikaan alles in huis om in de opstapklasse te domineren. “IndyCar is een van de zwaarste series ter wereld”, verduidelijkte Norris eerder al tegenover IndyStar. “Ik heb er zelf in gereden en dan merk je vanzelf dat het niveau van die coureurs ongelooflijk hoog ligt. Dus ik weet niet hoeveel superlicentiepunten ze in de IndyCar halen, maar ik schat dat het boven het niveau van de Formule 2 ligt.”

